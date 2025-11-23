Real Madrid se estrella y Barcelona celebra: así quedó la tabla de la liga española

Real Madrid estuvo a punto de perder el liderato de la liga española. Al último minuto, Jude Bellingham rescató el empate en casa del Elche (2-2) y evitó que Barcelona se montara a la cima del campeonato.

Aunque no fue el mejor resultado para los dirigidos por Xabi Alonso, permanecen líderes de la tabla con 31 puntos.

Barcelona, que goleó al Athletic Club en su regreso a Camp Nou (4-0), está segundo en la clasificación con 30 unidades.

Villarreal permanece a la expectativa en el tercer lugar, seguido de cerca por el Atlético de Madrid.

¿Cuánto quedó el Real Madrid hoy?

Real Madrid empató contra Elche (2-2) en el Estadio Manuel Martínez Valero, por la fecha 13 de la liga española tras el parón de selecciones de noviembre.

Los goles del local fueron obra de Aleix Febas al minuto 53 y Álvaro Rodríguez al 84′. Real Madrid, por su parte, anotó a través de Dean Huijsen (78′) y Jude Bellingham (87′).

Estas fueron las nóminas inicialistas:

Elche : Iñaki Peña; Héctor Fort, Devid Affengruber, Víctor Chust, Álvaro Núñez; Marc Aguado, Germán Valera, Aleix Febas, Grady Diangana; Rafa Mir y André Silva.

: Iñaki Peña; Héctor Fort, Devid Affengruber, Víctor Chust, Álvaro Núñez; Marc Aguado, Germán Valera, Aleix Febas, Grady Diangana; Rafa Mir y André Silva. Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Fran García; Dani Ceballos, Arda Güler, Jude Bellingham; Rodrygo y Kylian Mbappé.

Polémica en Elche vs. Real Madrid

El segundo gol del Real Madrid no estuvo excento de polémica. Aunque Bellingham definió habilitado tras una asistencia de Mbappé, los futbolistas del Elche se quejaron por una posible falta de Vinícius sobre Iñaki Peña en la jugada previa.

Eder Sarabia, técnico del Elche, fue certero con su crítica para el árbitro central y los miembros del VAR, que no se percataron del contacto entre Vini y Peña.

“No estoy nada contento con el resultado y más viendo las acciones determinantes del partido. La falta de Vinicius en el 2-2 es clarísima. Iñaki no ha visto la jugada, pero no es un lance del juego, es una falta clarísima. Me da rabia perder el tiempo en estas cosas, pero te pones dos veces por delante y sientes que ha habido factores que ha condicionado el resultado final. Te da rabia”, apuntó.

Sarabia considera que merecían el resultado por lo visto durante el juego y por la incomodidad que le generaron al líder del campeonato.