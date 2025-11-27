Suscribirse

Qué canal transmite Bayern Múnich vs. St. Pauli, el regreso de Luis Díaz en la Bundesliga

Luego de perder el invicto contra Arsenal en Champions League, el equipo de Vincent Kompany busca recuperarse en el torneo local.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

27 de noviembre de 2025, 5:05 p. m.
MUNICH, GERMANY - NOVEMBER 01: Luis Diaz of FC Bayern München runs with the ball during the Bundesliga match between FC Bayern München and Bayer 04 Leverkusen at Allianz Arena on November 01, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)
Luis Díaz vuelve a las canchas una semana después de su último partido. | Foto: Getty Images

Luis Díaz está de regreso a la acción con el Bayern Múnich, luego de perderse el compromiso contra Arsenal (3-1) por la sanción de tres partidos que le impuso la UEFA en Champions League.

Pero en la Bundesliga está habilitado para jugar y lo hará este sábado recibiendo al St. Pauli en el Allianz Arena. Dicho compromiso, válido por la fecha 12, será transmitido en exclusiva por Disney + desde las 9:30 de la mañana (hora de Colombia).

Bayern Múnich es líder de la Bundesliga con 31 puntos, seguido de cerca por el Leipzig. Un escalón más abajo están Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen, que se enfrentan este fin de semana en un duelo directo por el tercer puesto.

Se espera que Luis Díaz arranque como titular en el duelo ante St. Pauli, pues Vincent Kompany lo extrañó en Londres y desea tenerlo de vuelta en el campo para recuperar la senda victoriosa.

A pesar de la caída contra Arsenal, primera derrota en la presente temporada, Vincent Kompany está confiado del trabajo que vienen haciendo sus dirigidos.

El estratega belga le bajó el volumen a las críticas y aseguró que ante St. Pauli será diferente. “Tenemos que resolver las cosas el sábado. Siento que los chicos ya tienen ganas de jugar el próximo partido“, indicó ante la prensa.

Contexto: ¿Citan a Luis Díaz? Así tituló la prensa alemana la dura caída del Bayern Múnich en Champions League

Y es que en la Bundesliga todavía no conocen la derrota. En once partidos jugados hasta ahora su récord es de 10 victorias y un empate contra Union Berlín, antes del parón de selecciones de noviembre.

Kompany hará pocos cambios respecto al equipo que cayó ante Arsenal en Londres. La principal novedad sería el regreso de Luis Díaz al once titular, reemplazando a Serge Gnabry. Junto a él, en el frente de ataque, estarían Michael Olise, Harry Kane y el canterano Lennart Karl.

Munich, Germany - August 22: Luis Díaz of Bayern Muenchen and Harry Kane of Bayern Muenchen celebrates after scoring his team's sixth goal with teammates during the Bundesliga match between FC Bayern München and RB Leipzig at Allianz Arena on August 22, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)
Harry Kane y Luis Díaz celebrando un gol del Bayern Múnich. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Posibles alineaciones de Bayern Múnich vs. St. Pauli

  • Bayern Múnich: Manuel Neuer; Sacha Boey, Dayot Upamecano, Min Min-Jae, Tom Bischof; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Lennart Karl, Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane.
  • St. Pauli: Nikola Vasilj; Hauke Wahl, Eric Smith, Karol Mets; Arkadiusz Pyrka, Joel Chima Fujita, James Sands, Jackson Irvine, Louis Oppie; Mathias Lage y Andréas Hountondji.
Contexto: Liverpool admite su error con Luis Díaz y toma tajante decisión en medio de la crisis

Horarios en Colombia y latinoamérica para ver Bayern Múnich vs. St. Pauli

  • Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 11:30 a. m.
  • Bolivia y Venezuela: 10:30 a. m.
  • Ecuador, Perú y Colombia: 9:30 a. m.
  • México: 8:30 a. m.

Donde ver en vivo Bayern Múnich vs. St.Pauli

El partido será transmitido en exclusiva por Disney +, es decir, no estará disponible en ninguno de los canales de ESPN que aparecen en la parrilla de los cableoperadores.

