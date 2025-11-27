Qué canal transmite Bayern Múnich vs. St. Pauli, el regreso de Luis Díaz en la Bundesliga

Luis Díaz está de regreso a la acción con el Bayern Múnich, luego de perderse el compromiso contra Arsenal (3-1) por la sanción de tres partidos que le impuso la UEFA en Champions League.

Pero en la Bundesliga está habilitado para jugar y lo hará este sábado recibiendo al St. Pauli en el Allianz Arena. Dicho compromiso, válido por la fecha 12, será transmitido en exclusiva por Disney + desde las 9:30 de la mañana (hora de Colombia).

Bayern Múnich es líder de la Bundesliga con 31 puntos, seguido de cerca por el Leipzig. Un escalón más abajo están Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen, que se enfrentan este fin de semana en un duelo directo por el tercer puesto.

Se espera que Luis Díaz arranque como titular en el duelo ante St. Pauli, pues Vincent Kompany lo extrañó en Londres y desea tenerlo de vuelta en el campo para recuperar la senda victoriosa.

A pesar de la caída contra Arsenal, primera derrota en la presente temporada, Vincent Kompany está confiado del trabajo que vienen haciendo sus dirigidos.

El estratega belga le bajó el volumen a las críticas y aseguró que ante St. Pauli será diferente. “Tenemos que resolver las cosas el sábado. Siento que los chicos ya tienen ganas de jugar el próximo partido“, indicó ante la prensa.

Y es que en la Bundesliga todavía no conocen la derrota. En once partidos jugados hasta ahora su récord es de 10 victorias y un empate contra Union Berlín, antes del parón de selecciones de noviembre.

Kompany hará pocos cambios respecto al equipo que cayó ante Arsenal en Londres. La principal novedad sería el regreso de Luis Díaz al once titular, reemplazando a Serge Gnabry. Junto a él, en el frente de ataque, estarían Michael Olise, Harry Kane y el canterano Lennart Karl.

Posibles alineaciones de Bayern Múnich vs. St. Pauli

Bayern Múnich : Manuel Neuer; Sacha Boey, Dayot Upamecano, Min Min-Jae, Tom Bischof; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Lennart Karl, Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane.

: Manuel Neuer; Sacha Boey, Dayot Upamecano, Min Min-Jae, Tom Bischof; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Lennart Karl, Michael Olise, Luis Díaz y Harry Kane. St. Pauli: Nikola Vasilj; Hauke Wahl, Eric Smith, Karol Mets; Arkadiusz Pyrka, Joel Chima Fujita, James Sands, Jackson Irvine, Louis Oppie; Mathias Lage y Andréas Hountondji.

Horarios en Colombia y latinoamérica para ver Bayern Múnich vs. St. Pauli

Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 11:30 a. m.

Bolivia y Venezuela: 10:30 a. m.

Ecuador, Perú y Colombia: 9:30 a. m.

México: 8:30 a. m.

