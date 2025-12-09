Qué canal pasa Real Madrid vs. Manchester City, partidazo de lujo en la Champions League

Con actualidades totalmente distintas, Real Madrid recibe al Manchester City en la sexta fecha de la Champions League 2025/26. El partido se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu y se robará la atención de todo el planeta por el choque de gigantes en la parte alta de la tabla.

Dicho compromiso está programado para este miércoles 10 de diciembre a las 3 de la tarde (hora de Colombia) y será transmitido a través de ESPN en su señal principal.

En dispositivos móviles también estará disponible por la aplicación de Disney+.

Hora exacta para ver Real Madrid vs. Manchester City en el resto del continente

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 5:00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4:00 p. m.

Colombia, Ecuador y Perú: 3:00 p. m.

México: 2:00 p. m.

¿El último partido de Xabi Alonso?

Este choque de Real Madrid vs. Manchester City tiene un morbo especial por la situación de Xabi Alonso en el banquillo del cuadro merengue.

De acuerdo con los medios españoles, el entrenador ha recibido un ultimátum y podría perder su puesto si cae en condición de local contra el City.

Alonso no solo ha recibido críticas por el rendimiento de sus dirigidos, sino por la relación con varios jugadores como Vinícius, Endrick y Federico Valverde.

“Esto es un equipo, un club y vamos todos unidos de la mano, y cuando uno es entrenador del Real Madrid tiene que estar preparado para afrontar estas situaciones con calma, unidad y responsabilidad. Es como me siento, con muchas ganas de todo lo que viene y todo lo que viene empieza este miércoles”, señaló en rueda de prensa.

Su llegada al Real Madrid fue entre bombos y pasillos tras la destitución de Carlo Ancelotti, sin embargo, el idilio ha terminado demasiado pronto.

El domingo perdieron en condición de local contra el Celta de Vigo y cedieron terreno con el Barcelona en la liga española. Sumado a eso, la hinchada teme que puedan vivir un papelón contra el Manchester City de Pep Guardiola.

Xabi Alonso, director técnico del Real Madrid. | Foto: AP

“Al final, yo conocía muy bien la cultura de Real Madrid y por eso es el club más grande del mundo. Es necesario adaptarse a esta cultura, hay que aprender de ella y, en última instancia, hay un proceso y necesitas tener esa interacción con los jugadores, cómo quieres jugar, y algunos días van bien, otros días no”, remarcó.

Real Madrid ganó su último partido de Champions League, pero lo hizo sufriendo ante el Olympiacos en Grecia (4-3).