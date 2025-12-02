Xabi Alonso, en la cuerda floja con Real Madrid: duelo ante Athletic Club será clave

En medio de su primera crisis de resultados al frente del Real Madrid, Xabi Alonso gozará el miércoles de una nueva oportunidad para enderezar el rumbo de su equipo ante el Athletic Bilbao en San Mamés y alejar así el fantasma del runrún de una posible destitución.

“Nos preocupa tanto a los jugadores como al cuerpo técnico cómo podemos mejorar, romper esta dinámica en LaLiga y volver a ganar fuera de casa. Tenemos una muy buena oportunidad en San Mamés. A por ello vamos”, afirmó este martes el técnico vasco en rueda de prensa en Valdebebas, la ciudad deportiva del club blanco.

El conjunto merengue ha vivido un “shit november”, como aludió su rival del FC Barcelona Hansi Flick, cuando su equipo pasó por una mala racha similar el pasado año.

El Real Madrid solo ha logrado un triunfo en los últimos cinco encuentros. En el pasado mes, acumuló una derrota contra el Liverpool (1-0) en Liga de Campeones y tres empates en LaLiga, contra el Rayo Vallecano (0-0), el Elche (2-2) y el Girona (1-1) el domingo.

Real Madrid tuvo sorpresivo resultado ante Girona. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Este último resultado supuso además la pérdida del liderato, que pasó a manos del Barça tras haberse impuesto el sábado al Alavés (3-1).

La única victoria madridista tuvo lugar el pasado miércoles frente al Olympiakos (4-3) en Grecia, gracias al póker de su estrella, el francés Klyian Mabppé.

Charlas

Según la prensa española, el preparador vasco mantuvo conversaciones con los jugadores y con miembros de la directiva del club.

“Hablamos de fútbol, de la unión que necesitamos, de qué cosas tenemos que mejorar para ser más constantes en el juego”, explicó Alonso.

Después del partido, algunos jugadores como Mbappé, Eduardo Camavinga y Fede Valverde publicaron mensajes de unidad y apoyo al técnico en esos momentos complicados.

Pese a ello, el Real Madrid volvió a ceder dos puntos en Montilivi. “Estos son procesos, son momentos, y lo importante es cómo los afrontamos. Cuando son buenos momentos, y no tan buenos, que tengamos la convicción y la confianza en nosotros mismos”, incidió el técnico vasco.

Este martes, Alonso reveló que también ha charlado con el presidente Florentino Pérez sobre la marcha del cuadro blanco. “Las conversaciones son muy positivas, en buen tono, queriendo revertir los resultados. Eso es lo que hemos hablado”, dijo.

Sin embargo, Xabi Alonso eludió hablar de que peligre su puesto en el Real Madrid en caso de un resultado negativo en Bilbao.

“No son preguntas para mí. Sabemos el momento en el que estamos de la temporada. Todavía queda mucho, llevamos un poquito más de un tercio de la Liga y está todo igualado”, subrayó.

A pesar de no obtener los mejores resultados, Xabi Alonso sigue con pie firme en Real Madrid. | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Quedan muchos partidos y esto puede dar muchas vueltas. El corto plazo es mañana en San Mamés para poder volver a tener esa sensación de ganar fuera de casa. No está costando, pero es la realidad y mañana podemos hacerlo”, agregó.