Real Madrid se movió rápido y anunció su nuevo técnico: confirmaron reemplazo de Xabi Alonso

Real Madrid despidió a su técnico Xabi Alonso y el entrenador del equipo B, Álvaro Arbeloa, dirigirá a la primera plantilla, anunció el club blanco este lunes, un día después de perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona por 3-2 en Yedá, Arabia Saudita.

La entidad merengue subrayó en un comunicado que la decisión fue tomada de “mutuo acuerdo” con el antiguo centrocampista, que había llegado al banquillo del club al final de la pasada temporada con un contrato hasta 2028 como sustituto del italiano Carlo Ancelotti.

Xabi Alonso y Florentino Pérez en la premiación de la Supercopa de España. Foto: NurPhoto via AFP

Un antiguo compañero de Xabi Alonso en el Real Madrid y en la selección española, Arbeloa, hasta ahora entrenador del Castilla -equipo B-, le reemplazará, añadió el equipo en otro comunicado, sin dar más detalles sobre su contrato.

“Fue corto, pero un placer jugar para ti y aprender. Gracias por darme confianza desde el primer día. Te recordaré como un entrenador con las ideas claras y mucho conocimiento sobre el fútbol. Mucha suerte para tu próximo capítulo”, escribió en Instagram Kylian Mbappé, brillante este curso como estilete ofensivo del equipo blanco.

Xabi Alonso había llegado al Real Madrid por la puerta grande tras llevar al Bayer Leverkusen al título de la Bundesliga en el curso 2023-2024, una temporada prácticamente perfecta, con una impresionante racha de 51 partidos sin perder, en la que también consiguió la Copa de Alemania y fue finalista de la Liga Europa.

En la campaña 2024-2025, el cuadro alemán no mantuvo este nivel sobresaliente, pero se siguió mostrando competitivo de la mano del técnico español.

Un Carletto irremplazable

En la capital española Alonso, de 44 años, tenía la difícil papeleta de sustituir a un técnico como Ancelotti, ahora seleccionador de Brasil, con el que el Real Madrid ganó tres Ligas de Campeones de Europa en dos etapas (2014, 2022 y 2024).

Se hizo cargo del equipo en junio, con la difícil misión de rendir de inmediato en el nuevo y ampliado Mundial de Clubes que se disputó en Estados Unidos.

Carlo Ancelotti, exentrenador del Real Madrid y quien hoy día es el DT de la Selección de Brasil. Foto: Getty Images

La imagen en suelo norteamericano fue relativamente buena y el equipo madrileño alcanzó las semifinales, donde sin embargo fue goleado 4-0 por el París Saint-Germain, campeón europeo y finalista ante el Chelsea.

A pesar de contar con un Mbappé en una espectacular forma y aunque tuvo algunos destellos, el equipo de Alonso no llegó a carburar al ritmo que exige un club de la máxima exigencia como el Real Madrid, con serios problemas para generar juego en el centro del campo.

Xabi Alonso deja al coloso español segundo en Liga a cuatro puntos del Barcelona, mientras que en la Liga de Campeones es séptimo a falta de dos jornadas, por lo que se clasificaría de manera directa para octavos en la penúltima plaza.

El entrenador vasco, miembro como jugador de la gran generación española que ganó las Eurocopas de 2008 y 2012, y el Mundial de 2010, se marcha con un balance de 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas.

Madrid sin brillo

Pero la sensación es que el equipo, que parecía crecer en los primeros meses de competición, se ha estancado: a principios de noviembre era líder en LaLiga con cinco puntos de ventaja y tenía un pleno de triunfos en Champions.

Dos meses después ha perdido su posición de privilegio, con un ambiente cada vez más enrarecido en el siempre difícil entorno blanco.

Álvaro Arbeloa, exjugador del Real Madrid que toma las riendas del primer equipo tras la salida de Xabi Alonso Foto: Getty Images

Uno de los mejores momentos en su breve paso por el prestigioso banquillo fue el 2-1 sobre el Barcelona a finales de octubre, ensombrecido por la reacción desmesurada de Vinícius, enfadado cuando fue sustituido.

La gestión del temperamental atacante brasileño, al que despojó de su vitola de líder del equipo con varias suplencias y sustituciones, fue una de las papas más calientes que tuvo que gestionar.

Arbeloa, además de excompañero amigo de Xabi Alonso, debutará en el banquillo blanco el miércoles en octavos de la Copa de Rey visitando al Albacete, un equipo de la segunda división.

*Con información de AFP.