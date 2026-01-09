Lectura de labios revela qué le dijo Diego Simeone a Vinicius: se ventiló la conversación

Real Madrid venció al Atlético (2-1) y se clasificó a la final de la Supercopa de España, que se disputará el próximo domingo en Arabia Saudita contra el FC Barcelona.

Más allá del resultado, en la prensa española no se habla de otra cosa que no sea el picante cruce entre Diego Simeone y Vinicius Jr.

Sobre el final del partido, el técnico argentino empezó a gritarle cosas al atacante rival y todo quedó grabado por las cámaras de la transmisión oficial.

Infernal golazo del Real Madrid: Valverde la clavó al ángulo y piden desde ya el Premio Puskás

“Te va a echar Florentino, acordáte. Acordáte que te va a echar. Te va a echar, acordáte lo que te digo”, fueron las palabras de Simeone.

El cruce de ataques se volvió a encender cuando Xabi Alonso decidió sacar del campo a Vinicius. Haciendo referencia a lo que está sucediendo en los últimos partidos en el Estadio Santiago Bernabéu, Simeone lanzó: “¿Escuchás que te silban?“.

A Simeone se le olvidó

En rueda de prensa intentaron obtener una reacción más profunda de Diego Simeone sobre el cruce con Vinicius, sin embargo, el entrenador del Atlético de Madrid regateó las preguntas de los periodistas y prefirió dejar la polémica dentro de la cancha.

“No tengo nada que decir, siempre digo, desde que me tocaba jugar, las cosas que pasan en el campo se terminan dentro del campo”, confesó.

Gigante de Inglaterra se lanzó por Vinicius Jr: la oferta asciende a 160 millones de euros

Cuando le preguntaron directamente por las palabras que le dijo a Vinicius sobre su futuro, apuntó a tener una “memoria complicada” para recordar la frase exacta.

Además de la conversación que captaron las cámaras, Simeone también tuvo una conversación cara a cara con Dani Carvajal sobre el final del primer tiempo. “Respeto mucho a Carvajal, a todos los jugadores del Real Madrid, le dije a Carvajal claramente lo que se ve desde fuera y lo que les está sucediendo a todos ellos”, añadió.

Diego Simeone, técnico del Real Madrid. Foto: AP

Xabi Alonso le mandó un mensaje

Por parte del Real Madrid también hubo reacciones. Xabi Alonso se refirió al enfrentamiento de Simeone contra Vinicius y le mandó un recado.

“Primero, yo intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario y no me suelo dirigir (a ellos). Cuando he leído y cuando he escuchado lo que le ha dicho todavía me gusta menos”, apuntó el DT.

Xabi cuestionó la pérdida de papeles de un hombre con tanta experiencia como Simeone. “Eso no es ejemplo de buen deportista, haberle dicho lo que le ha dicho. Para mí no todo vale, hay que tener el respeto por él, por el rival y todo lo que pasa en el campo tiene un límite”, sentenció.

Real Madrid se quedará unos días más en Arabia, mientras que el Atlético ya se encuentra viajando de regreso a España para preparar el próximo partido de LaLiga.