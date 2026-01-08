Real Madrid dio estocada al Atlético y jugará por el título de la Supercopa de España ante Barcelona

Un gol temprano de Federico Valverde y uno más de Rodrygo en el segundo tiempo, le fueron suficientes la Real Madrid para pasar por encima de su rival de la ciudad, Atlético Madrid, en la semifinal de la Supercopa de España.

Del juego celebrado en Arabia Saudita, cabe rescatar que Alexander Sørloth descontó para los colchoneros, pero esto no fue suficiente para sacar del camino al merengue que buscará el domingo ante Barcelona un nuevo título para su palmarés.

Un día antes, los culés habían hecho la tarea al dejar en el camino a Athletic Club, al cual destrozaron en campo con un 5-0 categórico.

Para que se defina el nuevo supercampeón de España, la cita será el próximo fin de semana. Según lo programado, el juego está pactado para el domingo 11 de enero de 2026 desde las 2:00 p.m.

Reacción de Valverde a la clasificación y Barcelona

“Después de tantos partidos sin marcar, era un gran partido para volver a marcar gol y para que el equipo ganara. También hay que seguir siendo autocrítico por la imagen del partido. Es verdad que hemos tenido ocasiones, pero el equipo de ellos tuvo mucho más, creo que jugaron mucho mejor que nosotros y hay que seguir corrigiendo eso”, declaró Fede Valverde a Movistar Plus+ en el King Abdullah Sports City Stadium.

“Somos un gran equipo, pero creo que tenemos que estar más juntos en los momentos que nos toca sufrir, que es parte del fútbol. Hay que saber sufrir, hay que saber atacar, pero en esos momentos hay que estar todos juntos”, insistió el centrocampista reconvertido a lateral derecho.

“Después de tantos partidos que llevamos los dos equipos, es verdad que también el calor acá, creo que nos afectó a todos los jugadores. Es verdad que trabajamos para esto y vivimos para esto, pero hay momentos que el cuerpo lo siente y se ha notado que en los últimos minutos fue muy duro para los dos equipos”, habló al respecto del cansancio en el desenlace.

Sobre el confrontamiento ante Barcelona, este considera que es necesario durante los días que restan hasta el domingo estar enfocados. “Hay que estar preparados, descansar bien y mentalizarnos en que hay que ganar”, se limitó Valverde a responder.

