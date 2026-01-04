En España no sueltan a futbolista colombiano que jugó en Barcelona y le dan palo: “Fue un fiasco”

Pese a que han pasado ya muchos años, en Barcelona no se olvida lo que fue el fichaje de un jugador que para ese momento era indiscutible al interior de la Selección Colombia. Lastimosamente, no tienen la mejor referencia de este jugador.

Se trata de Jeison Murillo, un central que para aquella época dio mucho de qué hablar en Europa y se robó la mirada de grandes clubes. El colombiano fue un fichaje de emergencia para suplir una baja, pero no fue la mejor decisión ya que apenas si tuvo minutos.

Jeison Murillo, futbolista colombiano Foto: FC Internazionale via Getty Imag

Y es que el Barcelona está pasando por una situación similar a aquella temporada 2018/2019. Tras la lesión de Andreas Christensen, saldrán a buscar un posible reemplazo en enero y quieren evitar que se convierta en un caso parecido al del cafetero.

“En interno se habla de que se quiere evitar una incorporación como la de Jeison Murillo en el mercado de invierno de la temporada 2018-19, dicho desde el respeto al jugador, pero evocando una cesión que no funcionó“, indicó el portal Mundo Deportivo.

En esa oportunidad, Samuel Umtiti y Thomas Vermaelen se lesionaron, por lo que los culés lograron quedarse a préstamo con el colombiano, lograron su cesión desde Valencia por 1,2 millones de euros y había una cláusula de compra no obligatoria de 25 millones.

Lastimosamente para el entonces central de la Tricolor, las cosas no salieron y contó con muy pocas oportunidades. “La cesión fue un fiasco porque Murillo apenas contó para Ernesto Valverde”, señaló.

Didier Moreno, Jeison Murillo y Santiago Arias. Foto: León Darío Peláez

“Sólo participó en dos partidos de Liga (uno de titular en Huesca) de 21 posibles y en otros dos de la Copa de 7 posibles. En la Champions no jugó ni un minuto en los seis partidos en que pudo participar“, añadió el artículo.

El medio español recordó que Murillo, apenas llegó, hizo su debut con los azulgranas en la Copa del Rey, pero al parecer no convenció al entonces entrenador y desde ese momento prácticamente quedó ‘borrado’ de la plantilla.

“No debió gustarle nada a Valverde porque ya no le volvió a utilizar hasta el mes de abril en un partido de Liga en Huesca“, indicó.

Pasaron los meses y Murillo apenas tuvo la oportunidades de estar en 4 partidos, estuvo 10 veces en el banco y no fue convocado en 20 oportunidades, por lo que tuvo un paso muy gris por el Barcelona. Tras esto, puso rumbo a Italia para llegar al Sampdoria, donde tuvo un mejor nivel.

Teniendo esto como antecedente, al interior de la institución española no quieren que vuelva a pasar lo mismo y analizarán muy bien el fichaje del futbolista que suplirá la baja de Andreas Christensen.