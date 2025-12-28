Deportes

Jugador de Selección Colombia quiere estar en el Mundial 2026, pero lo acaban en el exterior: “La mayor decepción”

El futbolista ha estado en varias convocatorias de Néstor Lorenzo, pero no la está pasando nada bien en su equipo.

Camilo Andrés Quintana Ramírez

28 de diciembre de 2025, 11:55 a. m.
Jugadores de la Selección Colombia.
Jugadores de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Cada vez falta menos para que empiece el Mundial 2026 y los jugadores de la Selección Colombia tienen en claro que deben rendir al máximo si quieren estar en la lista final de Néstor Lorenzo.

Pese a que todavía hay varios meses para que se conozca la convocatoria, varios son los futbolistas que ya suenan para representar a la Tricolor en la cita orbital, pero también hay otros que no la están pasando nada bien, más allá de que han hecho parte del proceso para llegar a la Copa del Mundo.

El delantero colombiano marcó doblete.
Rafael Santos Borré, jugador de la Selección Colombia y el Internacional de Brasil. Foto: Tomada de las redes sociales del Inter de Porto Alegre.

Uno de ellos es Rafael Santos Borré, quien ha estado en varias convocatorias y en su momento se convirtió en el nueve titular de la Selección Colombia.

Lastimosamente, el jugador no ha tenido la mejor de las temporadas y ha sido duramente cuestionado en Brasil, donde juega para el Internacional de Porto Alegre.

Pibe Valderrama vaticinó lo que pasará con Colombia en fase de grupos del Mundial 2026: lanzó advertencia a los jugadores

Recientemente, el medio Globo Esporte, uno de los más destacados de ese país en materia deportiva, le lanzó duras críticas al barranquillero y lo calificó como la “mayor decepción” del plantel que ahora es dirigido por Paulo Pezzolano.

El portal deportivo afirmó que hay esta percepción sobre Borré, ya que se esperaba que fuera “la principal esperanza de gol, pero fracasó“. Y es que en la última campaña, el delantero jugó 48 partidos, pero solo anotó ocho goles y dio cuatro asistencias.

HOUSTON, TEXAS - JUNE 24: Rafael Santos Borre of Colombia looks on during the CONMEBOL Copa America 2024 Group D match between Colombia and Paraguay at NRG Stadium on June 24, 2024 in Houston, Texas. (Photo by Omar Vega/Getty Images)
Rafael Santos Borré. Foto: Getty Images

Sus errores en la definición llamaron la atención e irritaron a la afición. Incluso fue abucheado por la hinchada“, remarcó el medio mencionado.

Pese a las duros cuestionamientos que le hizo al colombiano, Globo Esporte también aprovechó para resaltar las ganas y la actitud que siempre puso sobre el terreno de juego, más allá de que las cosas no le salieran.

Giro al futuro de Yaser Asprilla a meses del Mundial 2026: se iría de Girona y tres ligas top lo siguen

Por eso, sostuvo que Borré tiene claro su objetivo y su futuro inmediato: quiere estar en la Copa del Mundo con la camiseta amarilla y por eso cree que puede retornar a su mejor nivel en Brasil.

“Siempre demostró dedicación, liderazgo y preocupación por la situación del club. Quiere quedarse en el Beira-Río y espera una decisión de la directiva al inicio de la temporada. Sueña con jugar el Mundial de 2026 y cree que redimirse en el Inter es la forma más fácil de lograrlo“, finalizó el medio brasileño.

Borré tiene contrato con Internacional hasta el 2028, pero en los últimos días se ha hablado de su posible salida debido a la mala temporada que tuvo. Actualmente, según el portal Transfermarkt, tiene un valor de 4 millones de euros.

Más allá de que el delantero se quiera quedar en el equipo, muy seguramente la última palabra la tendrá Paulo Pezzolano, que recién tomó las riendas del conjunto y se encargará de dirigir lo que será el proyecto para el 2026.

