Deportes

Pibe Valderrama vaticinó lo que pasará con Colombia en fase de grupos del Mundial 2026: lanzó advertencia a los jugadores

El exvolante habló de la ilusión que hay con la Tricolor de cara a lo que será la próxima Copa del Mundo.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Andrés Quintana Ramírez

Camilo Andrés Quintana Ramírez

25 de diciembre de 2025, 8:48 p. m.
Carlos El Pibe Valderrama y jugadores de la Selección Colombia.
Carlos El Pibe Valderrama y jugadores de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Cada vez falta menos para que inicie el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. La Selección Colombia llegará como una de las escuadras principales, por lo que ha venido haciendo en el último tiempo, estando incluso en la final de la Copa América.

Los dirigidos de Néstor Lorenzo saben que tienen una gran presión en sus hombros y están obligados a hacer una buena Copa del Mundo. Por lo mismo, varias estrellas del fútbol tienen sus ojos puestos en la Tricolor y hay mucha ilusión.

Carlos El Pibe Valderrama, uno de los históricos de la camiseta amarilla, habló recientemente sobre la cita orbital y lo que será el protagonismo de Colombia.

Jugadores de la Selección Colombia y la Copa del Mundial para el Mundial 2026.
Jugadores de la Selección Colombia y la Copa del Mundial para el Mundial 2026. Foto: Foto 1: AFP / Foto 2: Getty Images

El exvolante se mostró muy optimista por lo que puedan hacer James Rodríguez y compañía en el grupo K, donde por ahora tienen como rivales fijos a Uzbekistán y Portugal, esta última llamada a ser una de las candidatas del torneo.

Deportes

Conmoción por muerte de promesa de la gimnasia, en Navidad: tenía 18 años y esto fue lo que pasó

Deportes

Prensa internacional califica el 2025 de Luis Díaz: no se guardan nada por lo que hizo en Bayern Múnich

Deportes

Ídolo de Liverpool confesó que siente “mucho odio” hacia los argentinos y sentenció a Messi: “Tenemos cuentas pendientes”

Deportes

Inteligencia artificial predice los dos campeones de Liga BetPlay en 2026: habría batacazo

Deportes

Presidente del Fenerbahçe de Jhon Durán, Sadettin Saran, fue detenido en Turquía: escándalo tras informe de la Fiscalía

Deportes

Fútbol británico vive luto en Navidad: Murió John Robertson, ‘Picasso’ del histórico Nottingham Forest

Deportes

Philipp Lahm deja en evidencia la admiración por Luis Díaz: el post del que todos hablan en Bayern Múnich

Deportes

Giro al futuro de Yaser Asprilla a meses del Mundial 2026: se iría de Girona y tres ligas top lo siguen

Deportes

Siguen las malas noticias para Catalina Usme: dura decisión es oficial y queda a la deriva

Deportes

Prensa mexicana filtra posible regreso de James Rodríguez a club donde ya jugó: fue borrado y hay dudas

“El grupo es fuerte como todos, es el campeonato Mundial. Yo le tengo fe a la Selección, a mí me gusta esta Selección, juega bien y los jugadores tienen personalidad“, dijo el exfutbolista en diálogo con ESPN.

La advertencia de Juan Guillermo Cuadrado a Colombia por el cruce con Cristiano en el Mundial 2026

Pese a la gran ilusión que tiene, Valderrama fue claro y le lanzó una advertencia a los jugadores, si es que quieren continuar en la cita orbital más allá de la fase de grupos.

“¿Qué hay que hacer? Hay que ganar y el mensaje que le mando a los muchachos es que el primer partido es jodido, por experiencia propia lo digo“, remarcó.

Carlos El Pibe Valderrama, histórico de la Selección Colombia.
Carlos El Pibe Valderrama, histórico de la Selección Colombia. Foto: AFP

Y es que el Pibe tiene experiencia de sobra en este tipo de contextos, comandó a la Selección Colombia en tres copas del mundo: Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998, siendo capitán y figura indiscutida de esa generación dorada que se tuvo y que trajo muchas alegrías para el país.

Pese a todo lo que pueda ocurrir sobre el terreno de juego, la fe del ex número 10 está más que intacta, vaticinó lo que podría pasar en el grupo y le metió presión a quienes representarán a Colombia en el 2026.

Lamine Yamal presume su camiseta de la Selección Colombia: video revela quién se la regaló

“Estoy optimista con esta Selección porque juega bien y lo demostró en la cancha y siento que nos va a dar alegría en el grupo que está y va a seguir“, agregó.

Por otra parte, Valderrama también se refirió a la implementación de la inteligencia artificial (IA) en el fútbol y sobre cómo la data hoy en día se ha convertido en algo fundamental.

Fue claro al señalar que son grandes cambios los que esto le ha traído y, por lo mismo, es necesario estudiar y formarse de la mejor manera.

“Hay que prepararse para eso porque eso es lo que viene, porque yo soy de los anteriores, soy de barrio, nosotros jugábamos en la calle, ahora con esto no sé. Yo cuando veo eso digo este no soy yo y la mujer mía, que es la que sabe de esa vaina, dice: ‘Erda, ese no eres tú’”, concluyó entre risas.

Mas de Deportes

La gimnasta Isabelle Marciniak falleció este 24 de diciembre

Conmoción por muerte de promesa de la gimnasia, en Navidad: tenía 18 años y esto fue lo que pasó

Luis Díaz, gran figura del Bayern Múnich de Alemania.

Prensa internacional califica el 2025 de Luis Díaz: no se guardan nada por lo que hizo en Bayern Múnich

Carlos El Pibe Valderrama y jugadores de la Selección Colombia.

Pibe Valderrama vaticinó lo que pasará con Colombia en fase de grupos del Mundial 2026: lanzó advertencia a los jugadores

Djibril Cissé fue una de las figuras del Liverpool.

Ídolo de Liverpool confesó que siente “mucho odio” hacia los argentinos y sentenció a Messi: “Tenemos cuentas pendientes”

Esta es la medalla que le entregan a los campeones de la Liga BetPlay

Inteligencia artificial predice los dos campeones de Liga BetPlay en 2026: habría batacazo

Sadettin Saran en un partido de Fenerbahce.

Presidente del Fenerbahçe de Jhon Durán, Sadettin Saran, fue detenido en Turquía: escándalo tras informe de la Fiscalía

Luto en el fútbol de Reino Unido: falleció John Robertson.

Fútbol británico vive luto en Navidad: Murió John Robertson, ‘Picasso’ del histórico Nottingham Forest

Philipp Lahm y un post que, indirectamente, tiene a Luis Díaz como protagonista.

Philipp Lahm deja en evidencia la admiración por Luis Díaz: el post del que todos hablan en Bayern Múnich

Jugador campeón con Junior de Barranquilla podría reforzar a Millonarios.

Campeón con Junior llegaría a Millonarios: delantero para competirle a Atlético Nacional en Sudamericana

Jugador de Selección Colombia no tendría rumbo claro de cara al Mundial 2026.

Giro al futuro de Yaser Asprilla a meses del Mundial 2026: se iría de Girona y tres ligas top lo siguen

Noticias Destacadas