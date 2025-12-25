Pibe Valderrama vaticinó lo que pasará con Colombia en fase de grupos del Mundial 2026: lanzó advertencia a los jugadores

Cada vez falta menos para que inicie el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. La Selección Colombia llegará como una de las escuadras principales, por lo que ha venido haciendo en el último tiempo, estando incluso en la final de la Copa América.

Los dirigidos de Néstor Lorenzo saben que tienen una gran presión en sus hombros y están obligados a hacer una buena Copa del Mundo. Por lo mismo, varias estrellas del fútbol tienen sus ojos puestos en la Tricolor y hay mucha ilusión.

Carlos El Pibe Valderrama, uno de los históricos de la camiseta amarilla, habló recientemente sobre la cita orbital y lo que será el protagonismo de Colombia.

Jugadores de la Selección Colombia y la Copa del Mundial para el Mundial 2026. Foto: Foto 1: AFP / Foto 2: Getty Images

El exvolante se mostró muy optimista por lo que puedan hacer James Rodríguez y compañía en el grupo K, donde por ahora tienen como rivales fijos a Uzbekistán y Portugal, esta última llamada a ser una de las candidatas del torneo.

“El grupo es fuerte como todos, es el campeonato Mundial. Yo le tengo fe a la Selección, a mí me gusta esta Selección, juega bien y los jugadores tienen personalidad“, dijo el exfutbolista en diálogo con ESPN.

Pese a la gran ilusión que tiene, Valderrama fue claro y le lanzó una advertencia a los jugadores, si es que quieren continuar en la cita orbital más allá de la fase de grupos.

“¿Qué hay que hacer? Hay que ganar y el mensaje que le mando a los muchachos es que el primer partido es jodido, por experiencia propia lo digo“, remarcó.

Carlos El Pibe Valderrama, histórico de la Selección Colombia. Foto: AFP

Y es que el Pibe tiene experiencia de sobra en este tipo de contextos, comandó a la Selección Colombia en tres copas del mundo: Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998, siendo capitán y figura indiscutida de esa generación dorada que se tuvo y que trajo muchas alegrías para el país.

Pese a todo lo que pueda ocurrir sobre el terreno de juego, la fe del ex número 10 está más que intacta, vaticinó lo que podría pasar en el grupo y le metió presión a quienes representarán a Colombia en el 2026.

“Estoy optimista con esta Selección porque juega bien y lo demostró en la cancha y siento que nos va a dar alegría en el grupo que está y va a seguir“, agregó.

Por otra parte, Valderrama también se refirió a la implementación de la inteligencia artificial (IA) en el fútbol y sobre cómo la data hoy en día se ha convertido en algo fundamental.

Fue claro al señalar que son grandes cambios los que esto le ha traído y, por lo mismo, es necesario estudiar y formarse de la mejor manera.

“Hay que prepararse para eso porque eso es lo que viene, porque yo soy de los anteriores, soy de barrio, nosotros jugábamos en la calle, ahora con esto no sé. Yo cuando veo eso digo este no soy yo y la mujer mía, que es la que sabe de esa vaina, dice: ‘Erda, ese no eres tú’”, concluyó entre risas.