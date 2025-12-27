Estos son los 10 jugadores más caros de la Selección Colombia: Luis Díaz lidera y James no aparece

Esta semana termina un 2025 bueno para la Selección Colombia. Aunque se logró la clasificación al Mundial, el equipo de Néstor Lorenzo pasó por una racha negativa que casi compromete su participación en la cita orbital.

Afortunadamente, la Tricolor recompuso el camino contra Bolivia y Venezuela en las últimas dos fechas de las eliminatorias sudamericanas.

Entre octubre y noviembre se jugaron amistosos que reavivaron la ilusión de los hinchas, antes de conocer el grupo K que la Selección Colombia compartirá junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental 1.

De cara a la Copa del Mundo ya hay varios jugadores que tienen su cupo garantizado, como es el caso de Luis Díaz, máxima figura de la Tricolor y titular indiscutible en el Bayern Múnich, de Alemania.

Lucho, sin embargo, no es considerado el capitán de Colombia. Ese rótulo todavía le pertenece a James Rodríguez, quien disputará su último Mundial como principal referente histórico en el camerino.

Lista de jugadores más caros de la Selección Colombia

Lo cierto es que el mercado de fichajes no miente y Luis Díaz es, con gran diferencia, el jugador más importante de la Selección Colombia en la actualidad.

De acuerdo a Transfermarkt, Lucho tiene un valor de mercado de 70 millones de euros, que se refuerza con sus espectaculares actuaciones en el Bayern Múnich.

El segundo lugar está bastante lejos de alcanzarlo: Jhon Jáder Durán, quien tiene una valorización de 32 millones de euros tras su paso en falso por el Al-Nassr de Arabia Saudita.

El podio lo completa otro de los indiscutibles en la convocatoria de Néstor Lorenzo. Se trata de Daniel Muñoz, lateral derecho del Crystal Palace, que tiene un valor de mercado de 27 millones de euros.

La lista la completan nombres de presente en la Selección Colombia como Jhon Janer Lucumí, Richard Ríos, Luis Javier Suárez, Dávinson Sánchez, Juan Camilo Hernández, Jhon Arias y Yaser Asprilla.

Fuera del ‘Top 10′ se encuentran jugadores que han hecho parte del proceso como Luis Sinisterra, Jhon Córdoba, Yerson Mosquera, Jorge Carrascal, Jefferson Lerma y Juan David Cabal, entre otros.

James Rodríguez no está ni entre los 30 mejores, pues su valor de mercado bajó este año hasta los 2,5 millones de euros. Esto se explica por los problemas que ha tenido para consolidarse a nivel de clubes y el historial de lesiones que lo persigue sin tregua.

El ‘top 10′ está así: