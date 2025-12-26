Noticia de Daniel Muñoz en Premier League: le cae en plena lesión que vive con Crystal Palace

Daniel Muñoz se ha destacado en el último tiempo como uno de los mejores jugadores colombianos que milita en Europa. Junto a Crystal Palace, el lateral derecho ha hecho maravillas, a pesar de no estar en el club más poderoso de Premier League.

Su presencia en el campo es garantía para que su conjunto tenga abundantes opciones de gol. Más que un defensor neto, es una posibilidad más de ataque que se proyecta y aporta goles, asistencias, así como presencia en el área rival.

Daniel Muñoz, jugador de Crystal Palace y Selección Colombia.

Lo hecho por Muñoz no es una cuestión de unos cuantos partidos, sino algo que es una constante. Además, el colombiano se crece ante rivales de gran monta; a Liverpool lo tiene ‘vacunado’, Manchester City, Chelsea, entre otros.

Esa gran actualidad le ha hecho merecedor de reconocimientos sonoros. Uno que le cayó recientemente fue el ser elegido como uno de los 11 mejores jugadores de la liga inglesa al término del 2025.

Jamie Carragher, exjugador inglés y comentarista de Sky Sports, fue quien lo puso en ese selecto grupo de futbolistas, donde también destacan grandes figuras con reconocimiento mundial como Erling Haaland, Bruno Fernandes, entre otros.

En medio de la elección, el histórico del balompié de Inglaterra ha descrito el papel protagónico del cafetero en Crystal Palace como algo: “Fantástico”.

También menciona de Muñoz su capacidad para aportar en los dos frentes que son su trabajo: “Es parte de una unidad realmente fuerte defensivamente. No ha estado presente en los últimos dos juegos, pero ha hecho tres goles y un par de asistencias también, por lo que creo que es fantástico”.

Dicha noticia le cae al exjugador de Águilas Doradas y Atlético Nacional justo en festividades, y también durante el proceso de recuperación de una lesión que lo apartó de la disciplina de su club desde inicios de diciembre.

Su reaparición con Palace solo se dará a finales de enero próximo, cuando jueguen ante Sunderland el 17 de enero o Chelsea el 25 de enero, ambos, por Premier League.

Algunos de los jugadores que completan el XI ideal son: Roefs, portero del Sunderland, Guehi y Gabriel, quienes serían sus centrales, Riccardo Calafiori, lateral derecho, en primera línea, Xhaka, Rice, más adelante Bruno Fernades, Semanyo y Rogers, los extremos y Haaland, el ‘9’.

Único colombiano que sube de precio

Quien, sin duda alguna, aparece como el que mejor presente tiene en el mercado es Daniel Muñoz. Este pide a gritos ser contratado por un grande del Viejo Continente, tras demostrar que junto al Crystal Palace ha sido de los mejores en lo corrido de su estancia allí.

Para el exjugador de Águilas Doradas y Atlético Nacional, su pase se tasa en unos 27 millones de euros, dos más que antes de la última actualización que se realizó por Transfermarkt.

Daniel Muñoz siendo parte de la Selección Colombia

Top 5 de los colombianos más caros

Luis Díaz - 70 millones de euros

Jhon Jáder Durán - 32 millones de euros (-3 M€)

Daniel Muñoz - 27 millones de euros (+2 M€)

Jhon Jáner Lucumí - 25 millones de euros

Richard Ríos - 22 millones de euros