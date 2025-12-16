En Crystal Palace, los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma podrían vivir un fuerte remezón para sus carreras deportivas en los próximos meses, luego de que se conociera que su técnico, Oliver Glasner, no seguiría al mando del club.

Según lo ha revelado la prensa española a través del programa, Carrusel Deportivo, el entrenador que hoy día está, ha decidido no firmar la renovación, para así extender su vínculo con Las Águilas.

El medio mencionado fue el que divulgó la información, así como también un primer candidato a ser el reemplazante.

Oliver Glasner no firmaría la renovación con Crystal Palace. | Foto: Getty Images

“El entrenador del Crystal Palace, Oliver Glasner, no va a renovar y el club de la Premier se ha fijado en un entrenador: JOSÉ BORDALÁS”, aseveran estos en un reciente mensaje a través de X.

“No ha habido contacto aún, pero al técnico español le podrían hacer un proyecto como desea”, extienden conociendo información gracias a la cercanía que hay con el ibérico.

Dicho medio no fue el único en replicar esto, también lo hizo otro perfil de nombre, Football Tweet, que anticipó parte de lo que sucedería a finales de 2025 e inicios del 2026.

“El entrenador del Crystal Palace, Oliver Glasner, no renovará su contrato con el club después del verano, cuando expire su vínculo”, recalcaron de la decisión que tiene el DT.

Y como lo mencionó Carrusel Deportivo, el reemplazo ya estaría en la mira: “Ahora están en la fase de planificación para encontrar un nuevo entrenador que se haga cargo a partir de la temporada 2026/27 y han identificado al técnico del Getafe, José Bordalás”.

Este cambio de jefe para Muñoz y Lerma llegaría en una etapa crucial para estos, lo cuales necesitan ritmo para no aflojar en busca de certificar su cupo con Colombia en el próximo Mundial 2026.

En lo corrido del proceso de Glasner, este los ha mantenido a los cafeteros en la mayoría de partidos como titular. Es atípico ver a estos fuera de las alineaciones, pero en caso de arribar otro que los dirija, es un interrogante si vayan a seguir con la misma confianza y continuidad.

Presente de Muñoz y Lerma

Para ser sinceros, lo que vienen pasando ambos talentos de Selección Colombia en su club no es del todo bueno. Mientras Muñoz está lesionado, Lerma ha perdido algo de protagonismo al interior del Palace.

El lateral derecho, que venía arrastrando desde hace semanas molestias físicas en una rodilla, lo que lo obligó a pasar por el quirófano, para mejorar dicho inconveniente y eso lo tendrá por fuera de las canchas más de un mes.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores del Crystal Palace inglés | Foto: Getty Images

Su entrenador actual, Glasner, en una reciente declaración dijo que se podría tratar de algo que implicase entre cinco a seis semanas de baja.

En cuanto a Lerma, este ha visto a la baja los minutos de participación que le entrega su técnico. Ante Manchester City, juego del pasado fin de semana, Jefferson se mantuvo 100% en el banco de suplentes.