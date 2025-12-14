Daniel Muñoz se pronunció tras la cirugía y el supuesto arresto policial: así reaccionó

Daniel Muñoz reapareció en redes sociales tras una semana agitada en la que se sometió a una cirugía en la rodilla y fue confundido con otro futbolista arrestado por la policía de Londres.

Lejos de los rumores, el colombiano se mostró entrenando a fondo para volver cuanto antes a las canchas.

En su cuenta de Instagram publicó una foto en el gimnasio y añadió el emoji de una batería recargándose, haciendo referencia a sus trabajos de rehabilitación deportiva.

Muñoz no corre riesgo de perderse el Mundial 2026 y el procedimiento al que se sometió viene enlanzado justamente con el deseo de llegar en óptimas condiciones para la cita orbital.

En total serán seis semanas de baja, lo que quiere decir que volverá a finales de enero para encarar la parte final de la temporada con el Crystal Palace.

Daniel Muñoz trabajando en su regreso a las canchas con el Crystal Palace. | Foto: Captura @daniel.chitiva

Oliver Glasner, técnico del conjunto londinense, confirmó la decisión que tomaron con Muñoz ante una molestia que vendría arrastrando desde hace varios años atrás.

“Vamos a perder a Dani durante unas semanas, se someterá a cirugía; lo echaremos de menos”, indicó el estratega austriaco.

Ambas partes llegaron a un acuerdo entendiendo que puede ser beneficioso para el desempeño del futbolista dentro del campo de juego. Sumado a eso, solo serán unas semanas de baja que coinciden con el parón en la Conference League.

“Siempre cuando te sometes a una cirugía, nunca se sabe. Siempre somos cautelosos. No parece tan grave”, agregó Glasner.

En ese orden de ideas, Daniel Muñoz estará disponible para la doble fecha de amistosos en marzo contra Francia y Croacia, así como para asistir a la concentración de la Selección Colombia para la Copa del Mundo.

Goleada contra Manchester City

Lo cierto es que el Crystal Palace sí lo está extrañando. Este domingo perdieron en condición de local contra el Manchester City (0-3) y se arriesgan a perder el quinto lugar de la tabla de posiciones.

Los citizens alcanzan así las 34 unidades y se mantienen a solo dos puntos del Arsenal, que vencieron la víspera 2-1 al Wolverhampton.

Haaland (41′, 88′ de penal) y el atacante inglés Phil Foden (69′), ambos en gran estado de forma, anotaron las dianas para conquistar Selhurst Park, feudo de los eagles (5º, 26 puntos).

El noruego de 25 años suma así 17 goles en las primeras 16 fechas, unas cifras impresionantes que le elevan aún más en la tabla de goleadores de la Premier League.

A un solo punto del City queda el Aston Villa (3º, 33 pts), que venció 3-2 en la cancha del West Ham tras haber estado hasta en dos ocasiones por detrás en el marcador.

Fuera del Top 5, el Sunderland (7º) se impuso 1-0 en su cancha durante el derbi de Tyne & Wear contra el Newcastle.