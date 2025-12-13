Tabla de posiciones de la Premier League: sacudida del Chelsea y regreso triunfal de Salah

Chelsea y Liverpool arrancaron con victoria en la fecha 16 de la Premier League, tomando un respiro de la racha negativa que les metía presión para ganar en condición de local.

Los blues escalaron a la cuarta casilla del campeonato con 28 unidades y se aferran a los puestos de Champions.

Liverpool, por su parte, se acerca a la zona alta de la tabla, pero todavía necesita encadenar más victorias para olvidarse de la crisis deportiva.

En el complemento de la jornada, Arsenal enfrentará a Wolverhampton, West Ham jugará ante Aston Villa y Manchester City protagonizará un duelo estelar contra el Crystal Palace.

Fin a la racha del Chelsea

Los blues, que recibían en Stamford Bridge al Everton, dejaron el partido sentenciado en la primera mitad, con anotaciones de Cole Palmer (21′) y del francés Malo Gusto (45+1′).

Los hombres de Enzo Maresca pusieron así fin a una racha de cuatro partidos entre todas las competiciones sin victoria (2 empates y 2 derrotas) y se sitúan a cinco puntos del líder Arsenal, que cerrará los partidos del sábado contra el equipo de Jhon Arias.

Liverpool recupera a Salah

Después de una semana tortuosa por las declaraciones contra su propio entrenador, Mohamed Salah volvió a jugar por Premier League en la victoria sobre Brighton (2-0).

En Anfield, y con todos los ojos puestos en el banquillo, hubo quien se perdió el gol de los reds, cuando a los 45 segundos, el francés Hugo Ekitike adelantó a Liverpool.

El defensa central Joe Gomez, que había asistido a Ekitike de cabeza, tuvo que retirarse lesionado (25′), y el entrenador Arne Slot decidió dar entrada entonces a Salah.

El egipcio, que tras ser suplente tres partidos criticó al club el pasado sábado en zona mixta, había sido apartado entre semana en la visita al Inter de Milán, pero volvió a la convocatoria, al césped... y a ser decisivo.

Suya fue la asistencia, desde un saque de esquina, para que Ekitike firmase su doblete a la hora de partido (60′).

Salah estuvo cerca incluso de volver a ver portería en la recta final del partido, pero servido por Federico Chiesa, envió el balón por encima de la portería (90+3).

Esta victoria, la primera en Premier League luego de dos empates consecutivos, envía a los reds a la sexta posición provisional con 26 puntos, a 2 unidades del Top 4 que marca provisionalmente el Chelsea.

“Salah elevó su total combinado de goles y asistencias en la máxima categoría con el Liverpool a 277 el sábado. Tras asistir en el segundo gol de Hugo Ekitike en la victoria por 2-0 sobre el Brighton & Hove Albion, Salah suma 188 goles y 89 asistencias en la Premier League desde que llegó en 2017″, informó Liverpool en un comunicado.