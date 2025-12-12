El atacante egipcio Mohamed Salah estará en la convocatoria del Liverpool para el partido del sábado por la decimosexta jornada de Premier League contra el Brighton, según informaron varios medios británicos el viernes.

Tanto BBC como Sky Sports informaron que el entrenador Arne Slot habría tomado esa decisión teniendo en cuenta el bien común del club.

Mohamed Salah podría irse de Liverpool ante la situación que pasa con Arne Slot | Foto: Getty Images via AFP

El neerlandés había anunciado que hablaría con Salah en la mañana de este viernes, tras las declaraciones del egipcio el pasado fin de semana, que dejaron en duda su futuro en Anfield.

Salah acusó al Liverpool de haberlo dejado “a los pies de los caballos”, tras haber sido suplente en el empate 3-3 en Leeds el pasado sábado, el tercer partido consecutivo en el que no arrancó desde el once inicial.

Cara a cara de Slot y Salah salió bien

Según lo comentado por el entrenador, la charla que tuvieran ambos sería la que marcara las decisiones que se tomarían para el próximo partido de Liverpool.

En la rueda de prensa más reciente, el neerlandés no se mostró recio a borrar al egipcio: “No tengo ningún motivo para no querer que Mo Salah se quede en el club”.

Después de ello, fue que anticipó que tras su cara a cara la duda estaría despejada: “Tendré una conversación con Mo Salah, el resultado de esa conversación lo determinará”.

“Creo que la próxima vez que hable sobre Mo tiene que ser con él, y no aquí. Pueden seguir intentándolo, pero no hay mucho más para decir sobre el tema”, culminó evitando más preguntas al respecto de parte de la prensa.

Haciendo respetar su rol dentro del equipo, Slot aceptó haber sido él quien dejó por fuera al faraón del partido pasado de Champions League.

Tensión máxima en Liverpool por lo que pasa con Mohamed Salah y Arne Slot. | Foto: Liverpool FC via Getty Images

"Decidimos como club, y yo fui parte de esa decisión, que Salah no viajaría al partido ante Inter, y yo siempre estoy en contacto con Richard Hughes y Michael Edwards (director deportivo y CEO de fútbol de Fenway Sports Group, respectivamente) pero cuando se trata de la decisión acerca de las formaciones o el plantel siempre me lo dejan a mí“, sentenció.

En cuanto a las charlas con los directivos, este preciso: “No quiere decir que no hable con ellos, lo hago más con Richard que con Michael, pero hablo de muchas otras cosas”.

“La decisión de poner a un jugador o tenerlo en el plantel, como me pasó hasta hoy y creo que nunca va a cambiar, depende enteramente de mí“, zanjó sin contemplación.

¿Hora del adiós?

Esas tensiones que se han presentado durante las últimas semanas en Liverpool, lo que generaron fue rumores alrededor del futuro de Salah. A este se le puso rumbo a Arabia Saudita y hasta a Bayern Múnich, para ser nuevamente compañero de Luis Díaz.

Será cuestión de esperar a ver cómo transcurre lo que resta de la temporada, para saber cuál sea la decisión de club y jugador de cara al futuro. Hasta este año van nueve campañas ligados entre sí.