La clave del éxito que Mohamed Salah le dio a Luis Díaz en el Liverpool: así se repartía magia en la cancha

Muchos creen que la dupla de Luis Díaz y Mohamed Salah estaba para grandes cosas en la élite del fútbol mundial y tocaron la gloria. Ambos jugadores marcaron una gran época en el Liverpool y fueron protagonistas cuando fue considerado el mejor club de Inglaterra. El fichaje desde el Porto cayó muy bien al egipcio y Lucho dio muchas soluciones en el frente de ataque.

Cuando se dio el momento para dar el salto al Bayern Múnich, hubo poca oposición en Liverpool y Luis Díaz prefirió cambiar de aires tras la poca iniciativa de que le aumentaran el salario, lo que parecía una petición justa tras su gran rendimiento en la cancha. Desde Alemania pagaron algo más de 70 millones de euros y el guajiro, hasta el momento, ha demostrado que el negocio fue mejor de lo esperado.

Eso abrió un vacío muy fuerte en el Liverpool, ni siquiera porque su vacante quedó libre, sino que la intentaron llenar con tres jugadores más y fichajes multimillonarios que hasta el momento no dan los frutos esperados en el Liverpool. Florian Wirtz, reemplazo natural de Lucho, está siendo arrollado desde Múnich con las estadísticas de Luis Díaz. Las preguntas, críticas y culpables no se han hecho esperar.

Luis Díaz, compañero de Salah en la delantera de Liverpool | Foto: Offside via Getty Images

Y un factor común en todo esto es Mohamed Salah, quien por estos días estrenó un documental sobre su vida deportiva en la televisión inglesa. Allí, aparecen unas palabras de Luis Díaz, que además de apagar los rumores de mala relación entre ambos, contó unos secretos que muy pocos sabían y las charlas que tenían en el camerino y en la cancha.

La clave que le dio Salah a Luis Díaz para rendir mejor en la cancha

En ese documental, salieron unas palabras de Luis Díaz que dan detalles de lo que hablaban con Salah y las claves que el egipcio le dio para ser un mejor crack y siempre estar con peligro inminente de gol y más allá de las palabras técnicas o indicaciones tácticas, el egipcio dio en el blanco que una práctica común, no solo para tocar la gloria en el fútbol, también en la vida.

“Fue una de las primeras personas en darme la bienvenida (en Liverpool), y lo hizo de una manera increíble”, comenzó diciendo Luis Díaz en el documental Mohamed Salah: Never Give Up.

Luis Díaz mantiene presente en Bayern Múnich todo lo hablado con Salah como herramienta para rendir y ser protagonista en el fútbol alemán. Mohamed fue preciso al aconsejarle a Lucho intentar siempre jugadas en el ataque, que seguramente marcaron diferencia en el título de la Premier League que ambos ganaron.

Mohamed Salah hizo una buena dupla con Luis Díaz en Liverpool | Foto: Getty Images

“Se me acercó y me dijo: ‘Si alguna vez necesitas mi ayuda, estoy aquí para ti’. Recuerdo que me dijo en el campo: ‘Intentemos esto... hagamos esta jugada para que funcione’. Y luego funcionaba en el partido”, agregó Lucho.

🇨🇴 ASISTENCIA de Luis Díaz. El colombiano se la entregó a Mohamed Salah para el 2-0 de #Liverpool ante #Brentford, al 70’ pic.twitter.com/3a214JLFZd — Pipe Sierra (@PSierraR) August 25, 2024