Luis Díaz ventiló sus conversaciones con Mohamed Salah: destapó lo que hacía en el camerino

En medio de la crisis que atraviesa el camerino de Liverpool, la televisión inglesa aprovechó para lanzar un documental sobre la carrera de Mohamed Salah.

Entre los invitados a contar sus anécdotas sobre el egipcio se encuentra Luis Díaz, quien desmintió que tuvieran mala relación y recordó las conversaciones que tuvieron entre sí.

“Fue una de las primeras personas en darme la bienvenida, y lo hizo de una manera increíble”, declaró en el documental llamado Mohamed Salah: Never Give Up.

A pesar de los rumores, Lucho aprendió mucho de Salah y se llevó esos recuerdos para su nueva experiencia en el Bayern Múnich.

"Se me acercó y me dijo: ‘Si alguna vez necesitas mi ayuda, estoy aquí para ti’. Recuerdo que me dijo en el campo: ‘Intentemos esto... hagamos esta jugada para que funcione’. Y luego funcionaba en el partido", agregó Lucho.

La Premier League, el momento cúspide

Juntos conquistaron varios títulos, pero ninguno tan importante como la Premier League de 2024/25 bajo las órdenes de Arne Slot.

Salah fue la gran figura de Liverpool y mucho de eso tuvo que ver con el trabajo que hacía Luis Díaz por la otra banda.

“Compartir con él el momento de levantar la Premier League, ver lo feliz que estaba, lo mucho que lo disfrutaba, fue una sensación increíble“, agregó Díaz.

Para el colombiano hay una enseñanza clave de los años que compartío al lado de Salah. “Siempre quiere ser mejor jugador, mejor persona, y ha dejado una profunda huella en mí“, finalizó.

La salida de Luis Díaz coincidió con el declive de Liverpool y su proyecto con Slot a la cabeza. De hecho, Mohamed Salah explotó el fin de semana y dejó en duda su continuidad después de la Copa Africana de Naciones que disputará con Egipto.

Luis Díaz jugando la Copa de Alemania, con Bayern Múnich, en Berlín. | Foto: Getty Images

La opinión de Klopp

Además de Lucho, en el documental también habló Jürgen Klopp.

Al estratega alemán lo responsabilizan de potenciar a Salah y convertirlo en un jugador de clase mundial con la camiseta de Liverpool.

Aunque tuvieron sus desencuentros propios del deporte, Klopp lo considera uno de los mejores futbolistas a los que ha dirigido.

“Todos estamos enormemente influenciados por nuestro pasado: cómo nos criaron, dónde crecimos. Mo supo desde muy joven que tenía que hacer más que los demás. Siempre se desarrollaba. Nunca se detenía. Esa era su mentalidad”, recordó.

El alemán agregó que “después de cada descanso de verano, volvía con una nueva habilidad. Era como si hubiera pasado todo el tiempo practicando un tipo de pase en particular”.