Fútbol - Inglaterra - Premier League
Crystal Palace vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Premier League
La previa del choque de Crystal Palace ante Manchester City, a disputarse en el estadio Selhurst Park el domingo 14 de diciembre desde las 09:00 horas. El árbitro será Darren England.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Crystal Palace recibirá a Manchester City, en el marco de la fecha 16 de la Premier League, el próximo domingo 14 de diciembre a partir de las 09:00 horas, en el estadio Selhurst Park.
Así llegan Crystal Palace y Manchester City
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League
Crystal Palace viene de vencer a Fulham con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias, 1 derrota y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 3 goles en contra y pudo convertir 6.
Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League
Manchester City viene de derrotar a Sunderland con un marcador 3 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 3 oportunidades y resultó perdedor en 1 ocasión. Anotó 15 goles y le han convertido 8 en su arco.
Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 3 veces). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 12 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y el marcador favoreció a Manchester City con un marcador de 5-2.
El local se ubica en el cuarto puesto con 26 puntos (7 PG - 5 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 31 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (10 PG - 1 PE - 4 PP).
Darren England será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|33
|15
|10
|3
|2
|19
|2
|Manchester City
|31
|15
|10
|1
|4
|19
|3
|Aston Villa
|30
|15
|9
|3
|3
|7
|4
|Crystal Palace
|26
|15
|7
|5
|3
|8
|5
|Chelsea
|25
|15
|7
|4
|4
|10
Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 17: vs Leeds United: 20 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 18: vs Tottenham: 28 de diciembre - 11:30 horas
- Fecha 19: vs Fulham: 31 de diciembre - 12:30 horas
- Fecha 20: vs Newcastle United: 4 de enero - 10:00 horas
- Fecha 21: vs Aston Villa: 7 de enero - 14:30 horas
Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 17: vs West Ham United: 20 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 18: vs Nottingham Forest: 27 de diciembre - 07:30 horas
- Fecha 19: vs Sunderland: 31 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 20: vs Chelsea: 4 de enero - 12:30 horas
- Fecha 21: vs Brighton and Hove: 7 de enero - 14:30 horas
Horario Crystal Palace y Manchester City, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas