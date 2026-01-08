Atlético de Madrid vs. Real Madrid: qué canal pasa el partido por la Supercopa de España

Con el FC Barcelona ya clasificado a la final, Real Madrid y Atlético de Madrid disputan la otra semifinal de la Supercopa de España que se disputa por estos días en Arabia Saudita.

El clásico madrileño está programado para este jueves, 8 de octubre, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia) y será transmitido en vivo por Win Sports +.

La gran ausencia será el francés Kylian Mbappé, que arrastra una lesión en la rodilla y se encuentra entre algodones para disputar una hipotética final.

El ganador de esta serie enfrentará al Barcelona en la gran final por el título de la Supercopa de España, a disputarse el próximo domingo.

Así llegan Real Madrid y Atlético

En el conjunto merengue, pese a llegar inmerso en una racha de cuatro triunfos seguidos, hay sensación de que el proyecto liderado por Xabi Alonso pasa un examen en Arabia que puede ser definitivo.

Real Madrid tiene mucho que ganar en la Supercopa, porque conquistar el primer título en juego de la temporada supondría un impulso, después de semanas de dudas alrededor del estilo, el juego y esa sensación de vivir siempre entre la espada y la pared.

Pero también tiene mucho que perder, porque, según de qué manera, volver sin el trofeo podría condenar a los blancos, de nuevo, a un golpe anímico y deportivo.

Esta temporada ya se enfrentaron al Atlético de Madrid y el resultado fue una goleada (5-2) que encendió todas las alarmas en el cuerpo técnico de Xabi Alonso.

Julián Álvarez fue el gran protagonista del partido ante el Real Madrid Foto: Getty Images

Y es que el conjunto rojiblanco ha sido un duro reto para los merengues en los últimos años. De hecho, el Real Madrid solo ha ganado uno de los últimos siete derbis disputados, aunque ahí está el pase a cuartos de final de la Champions de la pasada temporada por penaltis en el Metropolitano.

Diego Pablo Simeone suele dar con la tecla en este tipo de encuentros, en los que el equipo colchonero siempre se crece, aunque por la Supercopa solo ha ganado a su máximo rival en una ocasión, en 2014.

“Siempre pienso lo mismo, sea a favor o en contra, cada partido que comienza es diferente a todos los anteriores. El partido que jugamos en el Metropolitano tampoco va a estar relacionado con el partido que vamos a jugar”, dijo el Cholo en rueda de prensa.

En esa línea, el preparador rojiblanco defendió al delantero argentino Julián Álvarez, al que deseó que “tenga un gran partido” después de llevar un mes sin marcar. “Julián (Álvarez) por sí solo ha demostrado el futbolista que es y las palabras muchas veces no avanzan, simplemente sirven los hechos”, señaló.

Canal y hora para ver Atlético de Madrid vs. Real Madrid