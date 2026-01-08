Deportes

Atlético de Madrid vs. Real Madrid: qué canal pasa el partido por la Supercopa de España

Barcelona espera rival en el clásico madrileño que se disputará este jueves, en el Estadio King Abdullah Sports City.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

8 de enero de 2026, 1:29 p. m.
Atlético de Madrid quiere dar el batacazo contra Real Madrid en la Supercopa
Atlético de Madrid quiere dar el batacazo contra Real Madrid en la Supercopa Foto: NurPhoto via Getty Images

Con el FC Barcelona ya clasificado a la final, Real Madrid y Atlético de Madrid disputan la otra semifinal de la Supercopa de España que se disputa por estos días en Arabia Saudita.

El clásico madrileño está programado para este jueves, 8 de octubre, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia) y será transmitido en vivo por Win Sports +.

La gran ausencia será el francés Kylian Mbappé, que arrastra una lesión en la rodilla y se encuentra entre algodones para disputar una hipotética final.

El ganador de esta serie enfrentará al Barcelona en la gran final por el título de la Supercopa de España, a disputarse el próximo domingo.

Deportes

UEFA no perdona al Bayern Múnich de Luis Díaz: severa sanción es oficial y genera pérdidas

Deportes

Pep Guardiola busca defensor central y es colombiano: confirman interés del Manchester City

Deportes

Filtran decisión en Millonarios por llegada de Falcao García que alborota el avispero

Ciclismo

Nairo Quintana se la jugó: dijo quién es el mejor futbolista en la historia de Colombia

Deportes

A Richard Ríos le caen con toda: Benfica la pasó mal y se cargan al colombiano en críticas

Deportes

Independiente Medellín recibió respuesta sobre el fichaje de Germán Cano: esto dijo Fluminense

Deportes

¿Cuál es el deporte más visto en Estados Unidos? Compite la MLS de Messi, la NBA de Jokic y la NFL de Patrick Mahomes

Deportes

La tabla en LaLiga de España tras el Barcelona vs. Atlético de Madrid: presión para Real Madrid

Deportes

Qué canal transmite Barcelona vs. Atlético de Madrid, partidazo por la cima de la liga española

Empresas

Reconocido fondo de inversiones es el nuevo accionista mayoritario de uno de los equipos más poderosos de España

Así llegan Real Madrid y Atlético

En el conjunto merengue, pese a llegar inmerso en una racha de cuatro triunfos seguidos, hay sensación de que el proyecto liderado por Xabi Alonso pasa un examen en Arabia que puede ser definitivo.

Real Madrid tiene mucho que ganar en la Supercopa, porque conquistar el primer título en juego de la temporada supondría un impulso, después de semanas de dudas alrededor del estilo, el juego y esa sensación de vivir siempre entre la espada y la pared.

Gigante de Inglaterra se lanzó por Vinicius Jr: la oferta asciende a 160 millones de euro

Pero también tiene mucho que perder, porque, según de qué manera, volver sin el trofeo podría condenar a los blancos, de nuevo, a un golpe anímico y deportivo.

Esta temporada ya se enfrentaron al Atlético de Madrid y el resultado fue una goleada (5-2) que encendió todas las alarmas en el cuerpo técnico de Xabi Alonso.

Julián Álvarez fue el gran protagonista del derbi de Madrid, ante el Real Madrid
Julián Álvarez fue el gran protagonista del partido ante el Real Madrid Foto: Getty Images

Y es que el conjunto rojiblanco ha sido un duro reto para los merengues en los últimos años. De hecho, el Real Madrid solo ha ganado uno de los últimos siete derbis disputados, aunque ahí está el pase a cuartos de final de la Champions de la pasada temporada por penaltis en el Metropolitano.

Diego Pablo Simeone suele dar con la tecla en este tipo de encuentros, en los que el equipo colchonero siempre se crece, aunque por la Supercopa solo ha ganado a su máximo rival en una ocasión, en 2014.

¿Qué canal pasa Arsenal vs. Liverpool en Premier League? Partidazo por la parte alta de la tabla

“Siempre pienso lo mismo, sea a favor o en contra, cada partido que comienza es diferente a todos los anteriores. El partido que jugamos en el Metropolitano tampoco va a estar relacionado con el partido que vamos a jugar”, dijo el Cholo en rueda de prensa.

En esa línea, el preparador rojiblanco defendió al delantero argentino Julián Álvarez, al que deseó que “tenga un gran partido” después de llevar un mes sin marcar. “Julián (Álvarez) por sí solo ha demostrado el futbolista que es y las palabras muchas veces no avanzan, simplemente sirven los hechos”, señaló.

Canal y hora para ver Atlético de Madrid vs. Real Madrid

  • Supercopa de España - Semifinal
  • Estadio: King Abdullah Sports City
  • Hora: 2:00 p. m. (COL)
  • Canal: Win Sports +

Más de Deportes

MUNICH, GERMANY - OCTOBER 22: Luis Diaz of FC Bayern M�nchen looks on during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 match between FC Bayern M�nchen and Club Brugge KV at Football Arena Munich on October 22, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) (Photo by ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

UEFA no perdona al Bayern Múnich de Luis Díaz: severa sanción es oficial y genera pérdidas

Pep Guardiola tiene en su carpeta al defensor colombiano Jhon Janer Lucumí.

Pep Guardiola busca defensor central y es colombiano: confirman interés del Manchester City

Llegada de Falcao García habría generado última decisión en Millonarios

Filtran decisión en Millonarios por llegada de Falcao García que alborota el avispero

Nairo Quintana destapó sus cartas como aficionado de la Selección Colombia.

Nairo Quintana se la jugó: dijo quién es el mejor futbolista en la historia de Colombia

Richard Ríos carga con críticas al inicio de 2026

A Richard Ríos le caen con toda: Benfica la pasó mal y se cargan al colombiano en críticas

Giuliano Simeone centre-forward of Atletico de Madrid and Argentina and Rodrygo Goes right winger of Real Madrid and Brazil compete for the ball during the LaLiga EA Sports match between Atletico de Madrid and Real Madrid CF at Riyadh Air Metropolitano on September 27, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)

Atlético de Madrid vs. Real Madrid: qué canal pasa el partido por la Supercopa de España

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - SEPTEMBER 23: German Cano of Fluminense readuring the quarter-final Copa CONMEBOL Sudamericana 2025 second-leg match between Fluminense and Lanus at Maracana Stadium on September 23, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Ruano Carneiro/Getty Images)

Independiente Medellín recibió respuesta sobre el fichaje de Germán Cano: esto dijo Fluminense

x

¿Cuál es el deporte más visto en Estados Unidos? Compite la MLS de Messi, la NBA de Jokic y la NFL de Patrick Mahomes

Ben Yedder celebra un gol con el Sevilla.

Compañero de Luis Muriel y juzgado por violación es confirmado como nuevo fichaje en Marruecos

¿Qué dice la prensa argentina por la llegada de Falcao a Millonarios? Le contamos.

Prensa argentina reacciona a la elección de Falcao, por Millonarios, tras sonar en clubes de ese país

Noticias Destacadas