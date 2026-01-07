Barcelona asusta al Real Madrid con goleada histórica al Athletic Bilbao en la Supercopa de España

Paliza histórica de la Supercopa de España en Arabia Saudita. Cuatro equipos desde las semifinales buscando un nuevo título apenas comenzando el año 2026. La temporada del fútbol español tiene este ingrediente especial donde dos de los más grandes de Europa se espera que clasifiquen a la final.

El primer turno fue para el FC Barcelona, que se midió con el Athletic Bilbao en el King Abdullah Sports de Yeda. Fue un verdadero trámite del equipo catalán, que tuvo a Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Marcus Rashford desde la suplencia y Raphinha, Fermín Torres y Ferran Torres en la titular.

Todo comenzó a tener forma de goleada desde el minuto 22 cuando Ferran Torres abrió el marcador. Siguió Fermín López (30). Luego, el sueco Roony Bardghji (34) anotó tras regatear a Adama Boiro y Unai Simón erró en su intento de detener el esférico. Las cosas ya estaban muy complicadas para el Athletic Bilbao, que a medida que pasaba el tiempo era un espectador más del monólogo catalán en Yeda.

Ferran Torres celebra el gol contra el Bilbao. Foto: Getty Images

Eso sí, el líder de la goleada fue el brasileño Raphinha, primero al sacar potente derechazo al 38’ para dejar un contundente 4-0 antes de finalizar el primer tiempo. Luego, al 52′, alargó el marcador tras cazar totalmente solo una pelota dentro del área. Alegría del Barcelona con absolutamente todo sentenciado y mucho sufrimiento para el Bilbao, que no tuvo el más mínimo chance para reaccionar.

Barcelona avisa al Real Madrid en la Supercopa de España

Además del 5-0 final que clasifica al FC Barcelona a la final de la Supercopa de España, es un aviso para Real Madrid, otro candidato para llegar a la final de esta competición en el Medio Oriente. El duelo definitivo se disputará el próximo domingo 11 de enero en Riad.

Real Madrid jugará el próximo 8 de enero a las 2:00 pm de Colombia contra el Atlético de Madrid. El derbi de la capital española definirá el rival del Barcelona y el equipo blanco está sufriendo tras la dura lesión de Kylian Mbappé que no le permitió bajar. El campeón mundial con Francia no alcanzó a recuperarse y es la baja más sensible para el juego de semifinales.

Kylian Mbappé sufrió lesión de consideración al término de 2025 Foto: Getty Images

Cabe recordar que el formato de la Supercopa de España tuvo el cambio drástico en su formato en el 2020, cuando la Real Federación Española de Fútbol pasó a tener cuatro clasificados. Antes. El campeón de la Copa del Rey y LaLiga se enfrentaban, hasta 2017 en ida y vuelta y luego a partido único.

Barcelona clasificó al ‘final four’ tras ser campeón de Liga y Copa, dejando las tres plazas siguientes al segundo en LaLiga (Real Madrid), tercero (Atlético de Madrid) y cuarto (Athletic Bilbao). El primero se enfrenta al 4° y el 3° con el 2°.