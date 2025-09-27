Atlético de Madrid da el batacazo en LaLiga: Julián Álvarez opacó a Mbappé y todo Real Madrid

Un doblete de anotaciones de Julián Álvarez le ayudaron al Atlético Madrid para quedarse con el triunfo por goleada (5-2), ante Real Madrid.

En el derbi capitalino que se jugó en el estadio Metropolitano -casa de los rojiblancos-, los más efectivos fueron los dirigidos por Diego Simeone.

Cuatro goles hubo en el primer tiempo del Atlético vs. Real Madrid, por La Liga | Foto: Getty Images

Haciendo evidentes los errores defensivos de los blancos, el cuadro colchonero superó en varios tramos del partido a su rival de turno.

Faena de goles en el derbi madrileño

El marcador lo abrió el conjunto local gracias a un cabezazo de Robin Le Normand. Sin embargo, la calidad de Kylian Mbappé apareció pronto para establecer el 1-1.

Antes del descanso, el poder ofensivo de los blancos se hizo notar: Arda Güler adelantó al Real Madrid con un gol que lo convirtió en la figura de la primera parte del derbi, pues además había dado la asistencia para el tanto inicial de Mbappé.

Cuando parecía que el dominio visitante se consolidaba, Alexander Sørloth ganó en el juego aéreo y volvió a emparejar el partido.

Ya en la segunda mitad, el Atlético golpeó primero: al minuto 62, Julián Álvarez firmó el 3-2 que desató la celebración de los dirigidos por Diego Pablo Simeone.

Con media hora por jugar, el Madrid buscaba con insistencia la igualdad, aunque sin claridad y con un juego cada vez más áspero.

Mientras tanto, Álvarez aprovechaba los espacios en la defensa merengue para seguir generando peligro.

Apenas un minuto después de su primer tanto, el argentino encontró premio nuevamente: en una jugada individual, selló el 4-2 y amplió la ventaja rojiblanca.

Para ponerle la ‘cereza al pastel’ de una presentación soñada para los rojiblancos, en el último tramo del compromiso entró el histórico, Antoine Griezmann.

Con muy pocos minutos en campo, el francés fue capaz de anotar el quinto tanto y así, sacar la acostumbrada manito al cuadro merengue.

Dicho resultado recorta las diferencias entres los primeros cinco lugares de la tabla de posiciones que lleva siete fechas jugadas.

Si bien la Casa Blanca sigue al frente del rentado con 18 puntos, ya perdieron su invicto y esta misma fecha podrían también quedarse sin el liderato.

Barcelona -con un partido menos- los acecha en la segunda casilla con 16 unidades. El equipo culé juega ante Real Sociedad el domingo, y ganando sobrepasaría a los de Xabi Alonso.

Por su parte, Atleti mejoró el promedio que llevaba. Ya es cuarto con 12 puntos tras siete jornadas de la liga española.

Álvarez celebró su actuación

Sus dos goles le hicieron salir a la Araña como el gran gestor de una victoria que no parecía sencilla hasta el inicio del segundo tiempo.

En entrevista con DirecTv, el goleador dio sus impresiones: “Un día muy especial. Necesitábamos los tres puntos para descontarle a uno de los que estaba arriba”.

"UN DÍA MUY ESPECIAL, NOS VAMOS MUY FELICES" 🔴⚪



🗣 Julián Álvarez, jugador de Atlético de Madrid, luego de la victoria 5-2 en el derbi ante Real Madrid por la fecha 7 de #LaLigaEnDSPORTS.



🇦🇷 El argentino marcó un doblete con un golazo de tiro libre.#AtletiRealMadrid pic.twitter.com/80J2YPCuRV — DSPORTS (@DSports) September 27, 2025

Sobre las claves que les permitieron en la segunda mitad pasar de empatar a golear: “Creo que tuvimos bastante control de juego. El equipo no dejó de intentar”.