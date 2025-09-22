Vinicius Jr volvió a ser sustituido en la victoria del Real Madrid sobre Espanyol (2-0), lo que alimentó versiones sobre una supuesta ruptura con su técnico, Xabi Alonso.

De acuerdo a El Chiringuito, el extremo brasileño explotó después del compromiso y estaría pensando en buscar una salida del equipo si la situación no mejora de aquí a diciembre.

La polémica se armó por un video en el que se ve a Xabi Alonso tratando de consolar a Vinicius después de enterarse de que saldría sustituido. El brasileño buscó explicaciones, pero se tuvo que quedar en silencio sentado en el banquillo.

Xabi explicó que lo consideraba el momento justo para reemplazarlo y así se lo hizo saber, aunque los comentarios en la prensa deportiva ya estaban provocando debate en redes sociales.

¿Vinicius se va en enero?

“Ayer explotó, Vinicius explotó”, dijo el periodista Marcos Benito en la emisión de El Chiringuito. “Estaba en los mejores momentos del partido, acababa de darle al palo, asistencia a Mbappé, lo que le pedía todo el mundo... Llega el parón para hidratación y ve que Rodrygo está listo para entrar por él”, agregó.

En lo que va de la presente temporada, Vinicius no ha completado los 90 minutos de ningún partido y su importancia en el equipo parece estar comprometida tras la llegada de Xabi Alonso.

La frustración de Vini se ha trasladado al interior del camerino, donde habría manifestado su intención de buscar equipo si continúa siendo suplente o habitual cambio para el cuerpo técnico que llegó en reemplazo de Carlo Ancelotti.

“Si la situación sigue así, la posibilidad de que Vinicius Jr no siga en el Real Madrid en enero está sobre la mesa”, completó Vinicius. “Si en enero no se siente un jugador importante, yo creo que en enero van a pasar cosas. Si no pasan en enero, en enero está garantizado que no seguirá en el Real Madrid”, apuntó.

El brasileño tiene contrato por dos temporadas más, es decir, hasta mediados de 2027; sin embargo, buscaría su salida intentando dejar algo de beneficio económico al club, que lo hizo reconocido mundialmente como cuota de agradecimiento.

Vini ha sonado con fuerza para irse al fútbol de Arabia Saudita, pero rechazó todas las llamadas que lo intentaron convencer por el deseo de seguir triunfando con el cuadro merengue.

Xabi Alonso contestó

Ante la ola de especulaciones que se han hecho sobre el futuro de Vinicius, Xabi Alonso contestó y confirmó que el brasileño no está contento con su situación actual en el Real Madrid.

“He sido jugador y yo también, cuando me sustituían, pues a veces tampoco es el momento más bonito. Lo llevo con normalidad, con mucha naturalidad las cosas, me gusta estar cerca de los jugadores, hablar después del partido, cómo se han sentido y no hago una gran bola de una cosa pequeña”, declaró este lunes.

Xabi negó que hubiera ruptura de relación en el camerino. “Después del partido hablé con los jugadores y estaban todos contentos, por la victoria evidentemente, por buena sensación y con ganas de seguir mejorando, y eso es lo que necesitamos, hacer equipo, tener ese espíritu colectivo de cara a los retos que tenemos. Y todos los jugadores entienden el rol que queremos para el equipo, que todos van sumando”, sentenció.

Josep Pedrerol, director de El Chiringuito, insistió diciendo en que hubo una cumbre en el Real Madrid con el agente de Vinicius, quien habría manifestado su inconformidad con las decisiones que se están tomando en el manejo de la plantilla.