Sacudón en el Real Madrid: prensa europea revela astronómica oferta que pone a temblar a Vinícius Jr.

“ Una delegación del Fondo de Inversión Pública, trabajando en nombre del Ministerio de Deportes del país, se acercó a los representantes del joven de 24 años para intentar persuadirlo de convertirse en el rostro de la liga antes de la Copa Mundial de 2034″, indicó The Athletic , reconocido medio británico.

La noticia hizo eco hasta España, donde varios medios corroboraron que hay interés de Arabia Saudita por el astro brasileño. El diario AS aseguró que el fondo árabe intentó hablar con Florentino Pérez, pero este se negó y los remitió a un directivo de menor rango al interior del Real Madrid.

La respuesta, siempre según AS , fue que Vinícius solo saldría a cambio de la cláusula de rescisión que asciende a mil millones de euros.

Vinícius Junior, jugador del Real Madrid | Foto: Getty Images via AFP

El medio español puntualiza, sin embargo, que Vinícius no ha rechazado los contactos desde Arabia Saudita e incluso estaría dispuesto a escuchar lo que tienen por decir.

“Según ha podido saber AS de fuentes de toda solvencia, el brasileño no ha rechazado aún ninguna oferta, porque no tiene nada sólido sobre la mesa. Y sí está abierto a conocer exactamente el alcance del ofrecimiento. Está a la espera de esas conversaciones que ya han arrancado entre el país saudí y el Real Madrid, a la espera de acontecimientos”, afirma el artículo firmado por el periodista Marco Ruíz.