Gigante de Europa retoca la puerta de Luis Díaz: filtran posible destino y precio exacto del negocio

Además de Lucho, en Barcelona contemplan al francés Kingsley Coman como la última alternativa si no hay éxito en los dos primeros planes.

Lo cierto es que Nico Williams no está descartado, pero esta semana será fundamental para conocer el rumbo de la negociación. Si las conversaciones no avanzan hacia un final feliz, sería Luis Díaz el principal apuntado a unirse al proyecto liderado por Hansi Flick.

En Inglaterra le ponen precio a Luis Díaz

Pero la prensa española no es la única que contempla la llegada de Luis Díaz al Barcelona. Tras el partido contra Sevilla, el periodista Andy Jones, perteneciente a The Athletic, aseguró que Liverpool no cierra la banda a escuchar ofertas por el extremo de 27 años.