Escándalo en Brasil: Richard Ríos sufrió salvaje puñetazo en la cara y el VAR no apareció

Abel Ferreira, técnico de Palmeiras, se quejó por esta y otras polémicas que marcaron el empate 1-1 en Río de Janeiro. “Creo que hoy hicimos un gran partido. Por lo que creamos, merecíamos ganar. No entiendo como el jugador del Botafogo es expulsado en la Copa de Brasil y hoy el jugador del Flamengo no es expulsado después de golpearle la cara y hasta lastimarle la lengua (a Richard Ríos)”, dijo en rueda de prensa.

“¿Dónde están los criterios de sanción? ¿Por qué el de Botafogo era roja y esta amarilla? Cuando hay VAR no lo puedo entender. (...) No puedo entender, mi vaso de agua se desbordó, me colmó la paciencia. En casa del Palmeiras silban tranquilamente, hasta pueden hacerle algo sucio al Palmeiras (...) ¿Es el Maracaná lo que lo condiciona? ¿El público? No lo sé, creo que es grave. Son errores graves que afectan el presente y el futuro”, expresó Ferreira.