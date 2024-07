Palmeiras toma decisión oficial con la venta de Richard Ríos: sería el colombiano más caro de la historia

Lo cierto es que los rumores sobre su aterrizaje en Europa no se dejarán de escuchar hasta el 31 de agosto cuando cierra la ventana de traspasos en el ‘viejo continente’.

Por ahora parece que el fútbol de Turquía es el que más interés tiene en ficharlo, aunque no resulta suficientemente atractivo para un jugador de sus características.

Rumores por montones

Fabrizio Romano desmintió hace unos días que exista una oferta formal por Ríos en el United. “En el momento no han presentado una oferta, pero estuvieron allí monitoreando todos los talentos y Richard Ríos fue uno de los talentos emergentes. De momento eso es todo, no están en fases concretas por ninguno de los jugadores que monitorearon. Ahora mismo no hay más”, sentenció.