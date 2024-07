Revelan la verdad detrás del fichaje de Richard Ríos al Manchester United: Fabrizio Romano contó detalles

The United Stand , medio partidario del equipo de Old Trafford, entrevistó a Fabrizio Romano, el periodista deportivo más famoso del mundo, y le preguntó específicamente sobre el caso del volante colombiano.

Fabrizio desmintió que exista una oferta formal por Ríos en el United. “En el momento no han presentado una oferta, pero estuvieron allí monitoreando todos los talentos y Richard Ríos fue uno de los talentos emergentes. De momento eso es todo, no están en fases concretas por ninguno de los jugadores que monitorearon. Ahora mismo no hay más”, sentenció.