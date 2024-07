Jugador de São Paulo se destapó y dijo cuál fue el verdadero problema con James Rodríguez: “Una pena”

Jonathan Calleri, delantero argentino que hizo una gran amistad con el ‘10′, reaccionó en vivo tras la victoria contra Goiás en el Brasileirao y contó cuál fue el verdadero problema por el que James no logró brillar como esperaba la dirigencia.

“Me encanta (James), cómo juega. Pero no pudo encajar, fue una pena que no encajara en el equipo, es uno de los mejores jugadores con los que he jugado”, declaró ante los micrófonos de Amazon Prime Video.