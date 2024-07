Directivo dio como un hecho el nuevo equipo de James Rodríguez: filtran el club con el que habría cerrado

No hay un solo día en donde no se hable entre la prensa deportiva colombiana y mundial, de cuál será el próximo equipo de James Rodríguez tras la destacada Copa América 2024 que hizo. Se ha hablado de Portugal, España, Alemania y hasta Italia como sus próximos destinos.

Sin titubear, aseguró que la información que tenía es que el volante iba para Italia a un club donde en día pasado ya se le había mencionado: “James (Rodríguez) está en unos costos bastantes altos. Escuché que había cerrado con Lazio de Italia”, indicó. Y también, sumó lo que le pagarían anualmente: “Le van a pagar 3.5 millones de dólares al año, nosotros no podemos pagar eso”.

Don Fuad, declaró que desconocía la razón de la presencia del deportista en la ciudad, pues de parte del club no había existido contacto para una negociación: “Ni idea. He escuchado que está en Barranquilla, pero no hay conocimiento, o invitación”.“Es un tema de las entidades de Daes”, sumó.