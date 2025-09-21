Filtran el presunto ganador del Balón de Oro 2025: Mbappé quedaría en el noveno lugar

Este lunes 22 de septiembre, se llevará a cabo la ceremonia del Balón de Oro 2025 y mucho se rumorea en las diferentes redes sociales sobre quién será el ganador.

Pues ya se filtró el nombre del supuesto jugador que se quedaría con este exclusivo galardón. El ganador del Balón de Oro 2025 sería Lamine Yamal, la joya española del FC Barcelona.

Se filtró la presunta lista del Balón de Oro 2025. Lamine Yamal sería el ganador, Dembelé segundo y Vitinha tercero.



En el segundo lugar aparece el francés Ousmane Dembélé, del París Saint Germain (PSG). Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, aparece un poco lejos, en la novena casilla.

Lamine Yamal, a sus 18 años, sería el vencedor en esta carrera por el Balón de Oro 2025. Si esto se concreta, sin lugar a dudas, sería una rotunda alegría para los miles de seguidores del atacante.

Más de la gala

Por otro lado, el FC Barcelona es uno de los cinco equipos nominados a mejor club masculino de la temporada, junto al Paris Saint-Germain francés, sin duda el máximo favorito; el Botafogo de Brasil, campeón de la Copa Libertadores; el Chelsea, ganador de la Conference League y del Mundial de Clubes; y el Liverpool, campeón de la Premier League.

En cuanto al premio Yashin al mejor portero del año, se destaca David Raya, del Arsenal, que en su primer año como ‘gunner’ ha sido clave para el equipo del Emirates Stadium, con 55 partidos disputados. En cuanto a LaLiga EA Sports, está representada en los porteros del Atlético de Madrid Jan Oblak y del Real Madrid Thibaut Courtois, dos habituales.

David Raya está nominado al Yashin. | Foto: AP

No obstante, el máximo favorito es el italiano Gianluigi Donnarumma, campeón de la Champions con el PSG y actualmente en el Manchester City inglés. Completan la lista de nominados Alisson Becker (Liverpool), Yassine Bounou (Al-Hilal), Lucas Chevalier (Lille), Emiliano Martínez (Aston Villa), Matz Sels (Nottingham Forest) y Yann Sommer (Inter de Milán).

Los banquillos también tienen protagonismo con el premio Johan Cruyff a mejor entrenador del año. El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, está entre los nominados tras lograr el primer triplete nacional --Liga, Copa y Supercopa-- en la historia del club blaugrana, pero tiene mucha competencia.

Sin duda, el gran favorito es el español Luis Enrique Martínez (PSG), mientras que el resto de candidatos son los italianos Antonio Conte, que dirigió al Nápoles al ‘Scudetto’, y Enzo Maresca, que devolvió al primer plano al Chelsea inglés, y el neerlandés Arne Slot, entrenador del Liverpool campeón de la Premier League.