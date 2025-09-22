Suscribirse

🔴 EN VIVO | Balón de Oro 2025 HOY: siga en directo los nominados, reacciones y últimas noticias

Ousmane Dembelé y Lamine Yamal parten como favoritos al prestigioso premio que se entregará este lunes en el Teatro del Châtelet.

Redacción Deportes
22 de septiembre de 2025, 1:50 p. m.
Lamine Yamal, favorito al Balón de Oro junto a Ousmane Dembelé
Lamine Yamal, favorito al Balón de Oro junto a Ousmane Dembelé | Foto: Getty Images

Barcelona ya llegó a París

Encabezados por el presidente Joan Laporta, la delegación del Barcelona ya está en París y se prepara para ir a la gala en el Teatro del Châtelet.

Los que no asistirán

París Saint-Germain jugará contra Olympique de Marsella al tiempo de la ceremonia y estos son los jugadores convocados por Luis Enrique.

Xabi Alonso se pronuncia

“Ya veremos qué es lo que pasa. Sí que veo mucho fútbol, pero no es tema mío, no estoy en el jurado, no tengo que votar, o sea que veremos después de la gala quién es el galardonado, pero no he pensado demasiado, estoy más pensando en el Levante”, dijo el técnico del Real Madrid en rueda de prensa.

Nominados al balón de oro masculino

  • Ousmane Dembélé (París Saint-Germain)
  • Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain)
  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Desiré Doué (París Saint-Germain)
  • Denzel Dumfries (Inter de Milán)
  • Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
  • Erling Haaland (Manchester City)
  • Viktor Gyökeres (Arsenal)
  • Achraf Hakimi (París Saint-Germain)
  • Harry Kane (Bayern Múnich)
  • Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain)
  • Robert Lewandowski (Barcelona)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Lautaro Martínez (Inter de Milán)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Scott McTominay (Napoli)
  • Nuno Mendes (París Saint-Germain)
  • Joao Neves (París-Saint-Germain)
  • Michael Olise (Bayern Múnich)
  • Cole Palmer (Chelsea)
  • Pedri (Barcelona)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Fabian Ruiz (París Saint-Germain)
  • Mohamed Salah (Liverpool)
  • Virgil Van Dijk (Liverpool)
  • Vinicius Jr (Real Madrid)
  • Vitinha (París Saint-Germain)
  • Florian Wirtz (Liverpool)
  • Lamine Yamal (Barcelona)

Tras una temporada que coronó con el título de la Champions League, el francés Ousmane Dembélé parte como favorito a quedarse con el Balón de Oro 2025.

Su principal rival es Lamine Yamal, nuevo fenómeno del fútbol mundial y estrella indiscutible del FC Barcelona. Vitinha y Raphinha son los otros grandes opcionados en esta edición, que contará con la presencia de Ronaldinho como el encargado de entregar el galardón.

La delegación colombiana estará representada por Linda Caicedo, nominada al Trofeo Kopa femenino, que premia a la mejor jugadora menor de 21 años.

Contexto: Balón de Oro 2025: canal y hora exacta para ver la gala de premiación desde Colombia

Categorías que se entregarán en París:

  • Balón de Oro masculino
  • Balón de Oro femenino
  • Trofeo Kopa masculino (mejor joven)
  • Trofeo Kopa femenino (mejor joven)
  • Trofeo Yashin masculino (mejor arquero)
  • Trofeo Yashin femenino (mejor arquera)
  • Trofeo Johan Cruyff masculino (mejor DT)
  • Trofeo Johan Cruyff femenino (mejor DT)
  • Club del año masculino
  • Club del año femenino

