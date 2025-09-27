Un partido de cuatro goles en el primer tiempo se vivió entre Atlético de Madrid y Real Madrid, en La Liga de España.

El estadio de los colchoneros fue testigo de 45 minutos emotivos, donde hubo altos y bajos para ambos planteles.

Quien abrió el marcador fue el elenco local, con la anotación por los aires de Robin Le Normand. Después la calidad de Kylian Mbappé apareció para dar el 1-1 parcial.

Antes del cierre de la primera mitad, el ataque temible de los blancos se adelantó con un tanto del turco, Arda Güler.

Este joven volante fue el gran protagonista de la primera parte del derbi de Madrid tras dar una asistencia a Kylian Mbappé, y marcar el segundo en favor del Real Madrid.

Ya cuando se pensaba que todo quedaría en favor de los visitantes, nuevamente por en juego aéreo, Alexander Sørloth superó la zaga madridista.

¡GOOL DE ATLÉTICO DE MADRID!



Le Normand cabeceó para poner el 1-0 del derbi madrileño tras un gran centro de Giuliano Simeone.#AtletiRealMadrid#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/DyhTsGuoGM — DSPORTS (@DSports) September 27, 2025

¡GOLAZO DE REAL MADRID!



Kylian Mbappé definió cruzado tras un pase espectacular de Arda Güler para poner el 1-1 en el Metropolitano.#AtletiRealMadrid#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/YON4EOrIuq — DSPORTS (@DSports) September 27, 2025

¡TREMENDO GOLAZO DE REAL MADRID!



Tras una gran jugada de Vinícius y el pase atrás, Arda Güler definió de sobrepique para dar vuelta el derbi madrileño.#AtletiRealMadrid#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/p9CU8PPEy5 — DSPORTS (@DSports) September 27, 2025

¡GOOL DE ATLÉTICO DE MADRID!



Ahora si, Sorloth cabeceó para poner el empate tras un gran centro de Koke.



PAR-TI-DA-ZO en el Metropolitano.#AtletiRealMadrid#LaLigaEnDSPORTS pic.twitter.com/Z5s77pHzsJ — DSPORTS (@DSports) September 27, 2025

Al inicio de la segunda mitad nuevamente Atlético se fue arriba. Julián Álvarez marcó el 3-2 al 62′, que permitió a los de Diego Pablo Simeone celebrar.

A falta de media hora para acabarse el juego quien más lo intentaba en busca de igualarlo era el cuadro blanco, pero estos no lo lograban con claridad y terminaban siendo agresivos ante sus rivales.

Después de su primer gol, el argentino Álvarez siguió insistentemente buscando las falencias defensivas de los merengues para alargar su ventaja.

Al 63′ tuvo la recompensa de ese trabajo en compañía de sus compañeros. Tras una acción individual puso el tanteador 4-2.

A partir de ese momento el oficio defensivo de los dirigidos por Diego Simeone se notó en toda la cancha. Sin meterse a defender bajo los tres palos, estos siguieron con su plan de presión al Madrid.

Falcao en el Metropolitano

En la transmisión oficial de DirecTv Sports sorprendió cuando las cámaras enfocaron al goleador histórico de la Selección Colombia, Falcao García.

Por su cercanía con el cuadro rojiblanco se cree que el atacante fue invitado para ser parte del derbi de Madrid.

Vestido de saco y corbata, y acompañado de su hijo más pequeño, el Tigre veía de manera atenta el partido.