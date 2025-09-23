Pablo Gavi cae en delicada lesión y Barcelona lo sufre: este será su tiempo fuera de las canchas

El centrocampista del F.C. Barcelona, Pablo Páez Gavi, tendrá que afrontar de nuevo un largo periodo de baja tras pasar este martes por el quirófano para solucionar los problemas en el menisco de su rodilla derecha, la que se lesionó de gravedad a finales de 2023.

“El jugador del primer equipo Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ se ha sometido a una artroscopia para solucionar la lesión en el menisco interno. Se ha procedido a suturarlo con el fin de preservar el menisco. El tiempo de recuperación se estima en torno a 4-5 meses”, comunicó este martes el conjunto catalán.

La joya blaugrana notó molestias en su rodilla justo en los días anteriores al primer parón internacional, para el que estaba convocado por la selección y que le hizo ser baja para la visita al Rayo Vallecano. Aunque el técnico Hansi Flick fue optimista inicialmente, el volante no había podido volver a jugar desde entonces.

Hansi Flick se queda sin Gavi durante un par de meses. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Gavi se había sometido a un tratamiento conservador, pero tras someterse durante el domingo “a intensas pruebas de esfuerzo deportivo” para tratar una lesión radial del menisco interno de la rodilla derecha, se decidió que pasase por el quirófano “para garantizar la mejor recuperación y regreso a la dinámica competitiva” del centrocampista, que se lesionó de gravedad la rodilla derecha en noviembre de 2023 en un partido de la selección ante Georgia y que le hizo estar casi un año sin poder jugar.

Más del F.C. Barcelona: ¿Qué pasa con el Camp Nou?

La vicepresidenta institucional del FC Barcelona, Elena Fort, ha asegurado que el nuevo Spotify Camp Nou está en condiciones de acoger con total seguridad un partido del primer equipo de fútbol y ha recalcado que confían en obtener, sin “ningún pulso” con el Ayuntamiento de Barcelona, la licencia de primera ocupación por parte del consistorio para poder jugar ya este domingo contra la Real Sociedad en el nuevo feudo, todavía en construcción, y con un aforo limitado de 27.000 espectadores.

“La voluntad del club es que el Ayuntamiento pueda emitir este martes el certificado de primera ocupación para acoger un partido este domingo. La seguridad está garantizada por la dirección de obra y por la ECA, y lo único que falta es el trámite administrativo”, explicó Fort en rueda de prensa, tras formar parte de una visita a las obras del estadio con los medios de comunicación, y destacó que los técnicos municipales han visto las obras “asiduamente” y que en las últimas semanas lo han hecho “de forma más intensificada”.

Así luce el Spotify Camp Nou de Barcelona (septiembre 2025). | Foto: Getty Images

La vicepresidenta recordó que las licencias de primera ocupación “se pueden dar condicionadas”, contemplando que puedan quedar acabados pendientes sin afectar a la seguridad. “No estar plenamente acabado no quiere decir que no sea seguro. Si hay algo inacabado que no afecta a la seguridad, la licencia se puede dar. Esperamos poder jugar este domingo en el Spotify Camp Nou”, reiteró.