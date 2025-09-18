Descomunal gol de Rashford para Barcelona es viral: debut por lo alto en Champions ante Newcastle

Ha empezado la época de Marcus Rashford en Barcelona. Quien fuese contratado como revulsivo para el ataque culé, este jueves en el duelo ante Newcastle se destacó con doblete en Champions League.

Fue una anotación de cabeza y otra más, en la que su pegada se hizo la protagonista por la potencia que llevaba el tiro que entró de pica barra.

No está Lamine Yamal, pero está MARCUS RASHFORD. ¡UNO DE LOS MEJORES GOLES DE LA FECHA 1 DE LA #CHAMPIONS!



En un juego trabado que plantearon ambos, solo las individualidades pudieron definir el ganador al término de lo 90 minutos.

Rashford hizo la mejor presentación desde su llegada al Barça, con la que contribuyó a que los suyos se llevasen los primeros tres puntos tras el 1-2 en la fase de liga de la UCL.

Para los dirigidos por Hansi Flick fue empezar con pie derecho la búsqueda del título en el que se quedaron el año anterior en semifinales a manos del Inter de Milán.

Quien saliera como el gran protagonista de la noche fue consultado por cuál de los dos goles elegía como el más representativo de su presentación.

Sorpresivamente dijo: “Para mí, el de cabeza fue más difícil... La técnica fue buena en el segundo; he trabajado en eso toda mi vida”.

No fue sencillo para Barca

Los pupilos de Hansi Flick sufrieron ante un Newcastle valiente e incisivo, que arrancó con presión alta y con el sueco Anthony Elanga intentando romper en velocidad por la derecha.

La ocasión más clara llegó de la mano de Harvey Barnes (24), que remató el pase de la muerte precisamente de Elanga, pero un superlativo Joan Garcia evitó el tanto con un pie milagroso.

Newcastle para el segundo tiempo salió en tromba. El brasileño Joelinton (48) estuvo a punto de marcar tras cabecear un saque de esquina, pero el esférico se marchó fuera.

A pesar de las buenas intenciones de parte de los ingleses, estos no pudieron resistir ante la efectividad de los ibéricos.

“Fuimos protagonistas, dominamos el partido. Cuando nos metieron el 1-2 se complicó, es normal. El equipo quiso, jugó, tuvimos la pelota; feliz porque es importante empezar la Champions así”, declaró el central uruguayo Ronald Araújo a Movistar+.

El defensa uruguayo alabó la actuación de Rashford: “Marcus hace lo mismo en los entrenamientos. Es un gran jugador y tiene mucha calidad”.

Flick empieza en forma la campaña

Con el anhelo de ganar todo lo que está a su paso, Barcelona de Flick ya empezó su andar en LaLiga y Champions League.

Mientras aparecen los juegos de Copa del Rey, será en las antes mencionadas competencias donde tendrá acción.

Hansi Flick, técnico del FC Barcelona | Foto: Getty Images via AFP

Después de lo que fue el estreno de Liga de Campeones, ahora vuelven a la realidad de lo que será el certamen local, donde este fin de semana se miden al Getafe por la fecha 5.

Después del juego citado vendrán dos duelos más ante Real Oviedo y Real Sociedad, para reencontrarse con la Champions League el próximo 1 de septiembre ante PSG.