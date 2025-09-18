Suscribirse

Regreso de Kevin De Bruyne a Manchester no fue bueno: así quedó el City vs. Napoli por Champions

Pep Guardiola, como es habitual, estuvo muy activo dirigiendo a sus jugadores.

Redacción Deportes
18 de septiembre de 2025, 9:26 p. m.
De Bruyne en su regreso a Manchester.
De Bruyne en su regreso a Manchester. | Foto: Getty Images

Este jueves 18 de septiembre, el experimentado mediocampista belga Kevin De Bruyne regresó a Manchester para enfrentar al City, con Napoli de Italia, por la primera jornada de la Champions League.

El enfrentamiento ante su exequipo no fue el mejor, pues De Bruyne, tras la expulsión de uno de sus compañeros, fue el elegido para salir de la cancha apenas en el minuto 25 del primer tiempo.

Además, el conjunto italiano, en el que jugó el argentino Diego Armando Maradona, terminó perdiendo por 2 goles a 0. Manchester City se hizo fuerte y supo respetar de gran manera su casa.

La escuadra inglesa es una de las principales favoritas, por nómina, para ganar la presente edición de la Liga de Campeones de Europa. Napoli hará todo lo posible por llegar hasta instancias lejanas y no se descarta que sea la gran sorpresa.

Más de la UCL: Bayern Múnich ganó en el debut

El Bayern de Múnich, uno de los grandes favoritos, arrancó su andadura en la Champions League 2025-2026 con una victoria 3-1 ante el Chelsea, con dos goles del delantero inglés Harry Kane, el miércoles en el Allianz Arena de la capital bávara.

El capitán de la selección inglesa se cobró deudas pasadas con los blues, uno de sus grandes rivales en Londres en su época en el Tottenham de la Premier League.

Contexto: Luis Díaz cuenta la verdad: dijo por qué rechazó a Barcelona y se fue a Bayern Múnich

El vigente campeón y actual líder de la Bundesliga alemana se puso por delante con un gol en propia puerta del defensor sierraleonés Trevoh Chalobah en el minuto 20 tras centro de Michael Olise, y aumentó la ventaja seis minutos después cuando Kane convirtió un penal ante el arquero español Robert Sánchez.

El Chelsea de Enzo Maresca no bajó los brazos y en el minuto 29, en una rápida contra vertebrada por Cole Palmer, el propio volante inglés se encargó de devolver la emoción al partido con un remate de primeras desde dentro del área.

Pero volvió a aparecer Harry Kane para confirmar la veracidad de sus palabras de la víspera del encuentro: “Jugar contra rivales ingleses me motiva para jugar mejor”.

Dicho y hecho. La presión alta de los hombres de Vincent Kompany derivó en un robo de balón, que llegó a Kane, orientó el cuerpo dentro del área, y envió raso ajustado al palo largo (63) para sentenciar el partido y ratificar que el Bayern debe ser tenido muy en cuenta en esta Champions League.

*Con información de AFP.

