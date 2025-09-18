Tabla de posiciones en Champions League tras la fecha 1: sorpresas en la parte alta

Se acabó la primera fecha, en la fase de liga, de la Champions League 2024-2025. Este jueves, 18 de septiembre, se jugaron los cuatro partidos que faltaban, dejando varios resultados tendencia que terminaron influyendo en la tabla de posiciones.

Así las cosas, PSG es el primer líder con tres puntos y diferencia de gol de +4. De la cima al puesto 14 (Tottenham) todos tienen tres unidades, tomando en cuenta que no se han podido sacar diferencias significativas.

Eso sí, hay sorpresas en la parte alta de la tabla, aunque apenas vaya un partido jugado. Después de PSG asoma Sporting de Portugal, donde se desempeña Luis Javier Suárez, y el top tres lo cierra Brujas de Bélgica.

Equipos como Real Madrid, Barcelona y el Bayern Múnich de Luis Díaz, que ya ganaron sus partidos, también arrancan con pie derecho y se perfilan para seguir en el camino de la victoria.

Tabla de posiciones en Champions League tras la fecha 1

Resultados tras la primera fecha de la Champions 2025-2026

16 de septiembre

PSV 1 - 3 Union Saint-Gilloise

Athletic Bilbao 0 - 2 Arsenal

Juventus 4 - 4 Borussia Dortmund

Benfica 2 - 3 Qarabağ

Tottenham 1 - 0 Villarreal

Real Madrid 2 - 1 Olympique de Marsella

17 de septiembre

Olympiacos 0 - 0 Pafos

Slavia Praga 2 - 2 Bodø/Glimt

Bayern Múnich 3 - 1 Chelsea

PSG 4 - 0 Atalanta

Ajax 0 - 2 Inter de Milán

Liverpool 3 - 2 Atlético de Madrid

18 de septiembre

Copenhague 2 - 2 Bayer Leverkusen

Club Brujas 4 - 1 Mónaco

Frankfurt 5 - 1 Galatasaray

Sporting Lisboa 4 - 1 Kairat

Newcastle 1 - 2 Barcelona

Manchester City 2 - 0 Napoli

Esta es la segunda temporada de la novedosa fase de liga en Champions League. No es un todos contra todos, pero cada equipo jugará ocho partidos contra rivales que fueron determinados por sorteo.

Cuando acabe la última jornada, así será la clasificación:

Del 1 al 8 clasifican directamente a octavos de final de Champions.

Del 9 al 24 jugarán playoffs y quienes ganen la llave enfrentarán a los ya clasificados a octavos.

y quienes ganen la llave enfrentarán a los ya clasificados a octavos. Del puesto 25 al 36 quedan eliminados.

Así se jugará toda la segunda fecha de Champions

30 de septiembre

11:45 a. m. Kairat vs. Real Madrid

11:45 a. m. Atalanta vs. Club Brujas

2:00 p. m. Olympique de Marsella vs. Ajax

2:00 p. m. Inter de Milán vs. Slavia Praga

2:00 p. m. Chelsea vs. Benfica

2:00 p. m. Galtasaray vs. Liverpool

2:00 p. m. Pafos vs. Bayern Múnich

2:00 p. m. Bodø/Glimt vs. Tottenham

2:00 p. m. Atlético de Madrid vs. Frankfurt

1 de octubre