Tabla de posiciones en Champions League tras la fecha 1: sorpresas en la parte alta

Con los resultados completos, tras la primera fecha, le contamos cómo quedó la tabla de posiciones.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

18 de septiembre de 2025, 9:34 p. m.
Tabla de posiciones en la primera fecha de la Champions League 2025-2026.
Tabla de posiciones en la primera fecha de la Champions League 2025-2026. | Foto: Getty Images

Se acabó la primera fecha, en la fase de liga, de la Champions League 2024-2025. Este jueves, 18 de septiembre, se jugaron los cuatro partidos que faltaban, dejando varios resultados tendencia que terminaron influyendo en la tabla de posiciones.

Así las cosas, PSG es el primer líder con tres puntos y diferencia de gol de +4. De la cima al puesto 14 (Tottenham) todos tienen tres unidades, tomando en cuenta que no se han podido sacar diferencias significativas.

Eso sí, hay sorpresas en la parte alta de la tabla, aunque apenas vaya un partido jugado. Después de PSG asoma Sporting de Portugal, donde se desempeña Luis Javier Suárez, y el top tres lo cierra Brujas de Bélgica.

Equipos como Real Madrid, Barcelona y el Bayern Múnich de Luis Díaz, que ya ganaron sus partidos, también arrancan con pie derecho y se perfilan para seguir en el camino de la victoria.

Tabla de posiciones en Champions League tras la fecha 1

PSG, primer líder de la Champions League 2025-2026.
PSG, primer líder de la Champions League 2025-2026. | Foto: Getty Images

Resultados tras la primera fecha de la Champions 2025-2026

16 de septiembre

  • PSV 1 - 3 Union Saint-Gilloise
  • Athletic Bilbao 0 - 2 Arsenal
  • Juventus 4 - 4 Borussia Dortmund
  • Benfica 2 - 3 Qarabağ
  • Tottenham 1 - 0 Villarreal
  • Real Madrid 2 - 1 Olympique de Marsella

17 de septiembre

  • Olympiacos 0 - 0 Pafos
  • Slavia Praga 2 - 2 Bodø/Glimt
  • Bayern Múnich 3 - 1 Chelsea
  • PSG 4 - 0 Atalanta
  • Ajax 0 - 2 Inter de Milán
  • Liverpool 3 - 2 Atlético de Madrid

18 de septiembre

  • Copenhague 2 - 2 Bayer Leverkusen
  • Club Brujas 4 - 1 Mónaco
  • Frankfurt 5 - 1 Galatasaray
  • Sporting Lisboa 4 - 1 Kairat
  • Newcastle 1 - 2 Barcelona
  • Manchester City 2 - 0 Napoli

Esta es la segunda temporada de la novedosa fase de liga en Champions League. No es un todos contra todos, pero cada equipo jugará ocho partidos contra rivales que fueron determinados por sorteo.

Cuando acabe la última jornada, así será la clasificación:

  • Del 1 al 8 clasifican directamente a octavos de final de Champions.
  • Del 9 al 24 jugarán playoffs y quienes ganen la llave enfrentarán a los ya clasificados a octavos.
  • Del puesto 25 al 36 quedan eliminados.
Logo de la Champions League en su temporada 2025/2026
Avanza la fase de liga en la Champions League 2025-2026. | Foto: Getty Images
Contexto: Descomunal gol de Rashford para Barcelona es viral: debut por lo alto en Champions ante Newcastle

Así se jugará toda la segunda fecha de Champions

30 de septiembre

  • 11:45 a. m. Kairat vs. Real Madrid
  • 11:45 a. m. Atalanta vs. Club Brujas
  • 2:00 p. m. Olympique de Marsella vs. Ajax
  • 2:00 p. m. Inter de Milán vs. Slavia Praga
  • 2:00 p. m. Chelsea vs. Benfica
  • 2:00 p. m. Galtasaray vs. Liverpool
  • 2:00 p. m. Pafos vs. Bayern Múnich
  • 2:00 p. m. Bodø/Glimt vs. Tottenham
  • 2:00 p. m. Atlético de Madrid vs. Frankfurt

1 de octubre

  • 11:45 a. m. Qarabağ vs. Copenhague
  • 11:45 a. m. Union Saint-Gilloise vs. Newcastle
  • 2:00 p. m. Mónaco vs. Manchester City
  • 2:00 p. m. Borussia Dortmund vs. Athletic Bilbao
  • 2:00 p. m. Napoli vs. Sporting Lisboa
  • 2:00 p. m. Villareal vs. Juventus
  • 2:00 p. m. Arsenal vs. Olympiacos
  • 2:00 p.m. Barcelona vs. PSG
  • 2:00 p.m. Bayer Leverkusen vs. PSV

Noticias Destacadas

