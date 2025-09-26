Barcelona cae en desgracia: dos titulares se lesionaron y se pierden el partido ante PSG

No paran las malas noticias para el Barcelona. Aunque Lamine Yamal regresó a entrenamientos, otras dos lesiones fueron confirmadas por el departamento médico.

El arquero Joan García y el capitán Raphinha no estarán disponibles para el partido de este domingo contra Real Sociedad, además del duelo estelar en Champions League ante París Saint-Germain.

“El jugador Joan García sufre una ruptura del menisco interno de la rodilla izquierda. Mañana (sábado) se someterá a una intervención para practicarle una artroscopia a cargo del doctor Joan Carles Monllau. El tiempo aproximado de baja es de 4 a 6 semanas, dependiendo de su evolución”, explicó el conjunto azulgrana.

Joan García, titular indiscutible para Flick desde su llegada procedente del RCD Espanyol, ha jugado siete partidos en este arranque de campaña y ha dejado la valla invicta en tres de ellos. En los seis duelos de La Liga ha encajado 4 goles y, en el único jugado de Champions, encajó uno en la victoria sobre Newcastle (1-2).

𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗥𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧



Player Joan Garcia has suffered a tear of the internal meniscus in his left knee.



Tomorrow, he will undergo arthroscopic surgery performed by Dr. Joan Carles Monllau.



The estimated recovery time is between 4 and 6 weeks, depending on his progress. pic.twitter.com/cGRzVuRuaE — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 26, 2025

Con esta lesión, sumada a la de Marc-André ter Stegen, la portería azulgrana pasará a ser defendida de nuevo por el veterano polaco Wojciech Szczęsny. Si la lesión de Joan García va para la parte alta del tiempo de baja estimado, podría perderse tres partidos de Champions, incluido el del PSG en casa del 1 de octubre, y unos 6 partidos de liga.

¿Qué le pasó a Raphinha?

Pero la baja más sensible es la de Raphinha, capitán del equipo y principal referente del camerino en los últimos meses.

El brasileño tendrá que poner freno en seco a su temporada tras la lesión sufrida en la victoria contra Real Oviedo del jueves. “Raphinha sufre una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho. El tiempo aproximado de baja es de 3 semanas”, explicó el departamento médico.

Raphinha, que pidió el cambio en la segunda parte del partido, ha jugado los siete partidos de la temporada con 3 goles y 2 asistencias en su cuenta personal. De momento, su baja podría ser subsanada con la inminente alta médica de Lamine Yamal, que viene de perderse los últimos cuatro partidos.

Raphinha, delantero del Barcelona y Brasil | Foto: Getty Images

El problema es que se viene el París Saint-Germain con todo su arsenal de jugadores, incluido el más reciente ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, y Barcelona parece en desventaja por las lesiones.

Además de Raphinha y Joan García, en el departamento médico también se encuentra Gavi, Fermín López, Alejandro Balde y Ter Stegen.

El conjunto catalán marcha en la segunda posición del campeonato a dos puntos del Real Madrid, mientras que en Champions arrancó con pie derecho tras su victoria en Inglaterra contra Newcastle.