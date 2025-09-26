Suscribirse

Barcelona cae en desgracia: dos titulares se lesionaron y se pierden el partido ante PSG

El regreso de Lamine Yamal coincidió con nuevos dolores de cabeza para el departamento médico azulgrana.

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

26 de septiembre de 2025, 4:18 p. m.
Barcelona's Raphinha runs for the ball during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Getafe at the Johan Cruyff stadium in Barcelona, Spain, Sunday, Sept. 21, 2025. (AP Photo/Joan Monfort)
Raphinha entra al departamento médico y estará de baja unas tres semanas | Foto: AP

No paran las malas noticias para el Barcelona. Aunque Lamine Yamal regresó a entrenamientos, otras dos lesiones fueron confirmadas por el departamento médico.

El arquero Joan García y el capitán Raphinha no estarán disponibles para el partido de este domingo contra Real Sociedad, además del duelo estelar en Champions League ante París Saint-Germain.

Contexto: Prensa española confirma cuándo vuelve Lamine Yamal: este es el rival y fecha de su regreso

“El jugador Joan García sufre una ruptura del menisco interno de la rodilla izquierda. Mañana (sábado) se someterá a una intervención para practicarle una artroscopia a cargo del doctor Joan Carles Monllau. El tiempo aproximado de baja es de 4 a 6 semanas, dependiendo de su evolución”, explicó el conjunto azulgrana.

Joan García, titular indiscutible para Flick desde su llegada procedente del RCD Espanyol, ha jugado siete partidos en este arranque de campaña y ha dejado la valla invicta en tres de ellos. En los seis duelos de La Liga ha encajado 4 goles y, en el único jugado de Champions, encajó uno en la victoria sobre Newcastle (1-2).

Con esta lesión, sumada a la de Marc-André ter Stegen, la portería azulgrana pasará a ser defendida de nuevo por el veterano polaco Wojciech Szczęsny. Si la lesión de Joan García va para la parte alta del tiempo de baja estimado, podría perderse tres partidos de Champions, incluido el del PSG en casa del 1 de octubre, y unos 6 partidos de liga.

¿Qué le pasó a Raphinha?

Pero la baja más sensible es la de Raphinha, capitán del equipo y principal referente del camerino en los últimos meses.

Contexto: Atlético Madrid vs. Real Madrid: canal y hora exacta para ver el derbi en vivo desde Colombia

El brasileño tendrá que poner freno en seco a su temporada tras la lesión sufrida en la victoria contra Real Oviedo del jueves. “Raphinha sufre una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho. El tiempo aproximado de baja es de 3 semanas”, explicó el departamento médico.

Raphinha, que pidió el cambio en la segunda parte del partido, ha jugado los siete partidos de la temporada con 3 goles y 2 asistencias en su cuenta personal. De momento, su baja podría ser subsanada con la inminente alta médica de Lamine Yamal, que viene de perderse los últimos cuatro partidos.

BARCELONA, SPAIN - MARCH 11: Raphinha of FC Barcelona reacts, after missing a chance during the UEFA Champions League 2024/25 UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 Second Leg match between FC Barcelona and SL Benfica at Estadi Olímpic Lluís Companys on March 11, 2025 in Barcelona, Spain. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)
Raphinha, delantero del Barcelona y Brasil | Foto: Getty Images

El problema es que se viene el París Saint-Germain con todo su arsenal de jugadores, incluido el más reciente ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, y Barcelona parece en desventaja por las lesiones.

Además de Raphinha y Joan García, en el departamento médico también se encuentra Gavi, Fermín López, Alejandro Balde y Ter Stegen.

El conjunto catalán marcha en la segunda posición del campeonato a dos puntos del Real Madrid, mientras que en Champions arrancó con pie derecho tras su victoria en Inglaterra contra Newcastle.

*Con información de Europa Press.

