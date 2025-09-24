Prensa española confirma cuándo vuelve Lamine Yamal: este es el rival y fecha de su regreso

Lamine Yamal acaricia su regreso a las canchas con el Barcelona. La joven joya del fútbol español regresó con pubalgia de la selección y se ha perdido los últimos partidos de su club en el mes de septiembre.

Pero la espera terminó. De acuerdo a la prensa española, Lamine estará convocado para el partido del próximo domingo, 28 de septiembre, contra Real Sociedad y sumará minutos pensando en el duelo estelar por Champions League ante París Saint-Germain.

La idea es probar que todos los dolores hagan parte del pasado y que no tendrá molestias a la hora de correr.

Hansi Flick, técnico del Barça, confirmó que la situación de Lamine tiene buena pinta y su regreso será en cuestión de días.

Lamine Yamal, delantero del FC Barcelona | Foto: Getty Images

La rueda de prensa de Flick

“No se trata solo de él, también de los demás jugadores. Tenemos que gestionarlo bien. Y estoy contento con mi equipo. Cualquier jugador puede ganar los partidos, así que los descansos no son un gran problema”, expuso Flick.

Lamine se había mantenido fuera de los flashes hasta el pasado lunes, cuando asistió a la gala del Balón de Oro donde recibió el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo.

En el Teatro del Chatelet vio como Ousmane Dembelé recibía el premio que lo acredita como el mejor jugador del planeta. Su tarea para ganarlo será conseguir el título de Champions, ese que Barcelona no levanta desde el 2015.

Flick cree que el no ganar el Balón de Oro será “una motivación” en los próximos años para Lamine Yamal, y señaló que Ousmane Dembélé “también se lo merecía”.

Hansi Flick dirigiendo a Lamine Yamal. | Foto: AFP

“Es como una votación y pueden pasar muchas cosas, y hay que aceptarlo de buena manera. Cuando ves que muchos jugadores de nuestro equipo están en esta situación es genial y demuestra cómo fue la temporada pasada”, agregó.

Aunque la ausencia de Lamine se ha hecho evidente por la banda derecha, el Barcelona consiguió reemplazarlo a la altura y sumó pleno de victorias en septiembre.

“En todas las posiciones tenemos una calidad enorme. Así que gestionamos los minutos con estas opciones que tenemos. Con partidos cada tres o cuatro días no es fácil, pero tengo confianza para gestionarlo y hacer cambios. No sólo es dar confianza a los jugadores, también está motivado en que tenemos muchos jugadores de gran nivel”, argumentó el estratega alemán.

Lamine vuelve, Gavi se opera

Desafortunadamente, el regreso de Lamine Yamal coincide con la grave lesión de Gavi. El volante se sometió a una cirugía en la rodilla y estará entre 4-5 meses fuera de las canchas. “Tiene que trabajar duro y ser un jugador profesional. Es un jugador con un corazón enorme, muy emocional y que muere por este club. Estoy muy contento de tenerlo en mi equipo, y claro que esperamos su regreso”, indicó Flick