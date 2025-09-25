Atlético Madrid vs. Real Madrid: canal y hora exacta para ver el derbi en vivo desde Colombia

LaLiga de España tendrá uno de sus partidos más atractivos de la temporada este sábado, 27 de septiembre de 2025. Se trata del derbi de la capital, donde Atlético Madrid recibirá en el Metropolitano al Real Madrid por la séptima fecha de la competencia. La hora exacta de arranque será a las 9:15 a.m. de Colombia (4:15 p.m. de España) y podrá verse en vivo por DSports y DGo.

Julián Álvarez vs. Kylian Mbappé: duelo de titanes

Un imperial Julián Álvarez, que viene de lograr su primer hat-trick de la temporada, y un infalible Kylian Mbappé, autor de 9 goles en 7 partidos este curso, protagonizarán el sábado en el Metropolitano un duelo de pistoleros en el primer derbi madrileño de LaLiga entre el Atlético y el Real Madrid.

La Araña resurgió el miércoles a tiempo para que la escuadra rojiblanca remontara ante un correoso Rayo Vallecano (3-2) con un triplete que permitirá al conjunto colchonero afrontar con otra cara el choque ante su rival capitalino tras un irregular inicio de campaña.

El punta argentino deambulaba perdido y sin olfato ante la portería rival en este comienzo liguero. Sólo había anotado un tanto frente al Espanyol en la primera fecha y acabó molesto el domingo en el empate ante el Mallorca (1-1), donde erró un penal y fue sustituido.

Pero, ante su afición, Álvarez se reivindicó tres días antes del choque contra el Real Madrid, crucial en su camino hacia la lucha por el título a final de la temporada.

“Es el mejor futbolista que tenemos”

“Creo que el tercero fue un gol muy lindo para dar la vuelta al resultado. Me quedo con ese gol”, contó Álvarez, que en ese tanto perforó la escuadra con un zurdazo desde la frontal del área.

“Julián es el mejor futbolista que tenemos. Necesitamos cuidarlo, que esté muchos años acá en el Atleti. Él nos tiene que ayudar, y nosotros a él, para que sea todavía mejor de lo que ya es”, afirmó Diego Simeone tras la exhibición de su compatriota ante el Rayo.

El Atlético se encuentra en octava posición con nueve puntos, la mitad que sus adversarios del sábado, líderes indiscutibles del campeonato gracias a su pleno de victorias.

En caso de derrota, los pupilos de Simeone podrían ver cómo se desvanecen sus opciones al título, justo cuando la temporada apenas comenzó.

Los colchoneros, que gastaron más de 170 millones de euros (200 millones de dólares) en el mercado de fichajes para intentar rivalizar con el Real Madrid y el Barça, vigente campeón, están obligados a obtener un buen resultado frente al arsenal de estrellas merengue, liderado por un Mbappé en estado de gracia.

Julián Álvarez, estrella del Atlético Madrid. | Foto: Getty Images

9 goles en 7 partidos

El delantero francés, máximo goleador de LaLiga, ha marcado siete goles en los seis partidos, a los que se añaden otros dos frente al Marsella en Champions.

Esa eficacia que arroja un promedio de 1,28 dianas por encuentro, se traduce en triunfos como el del martes frente al Levante (4-1) en el Ciutat de Valencia, donde el galo logró un nuevo doblete.

“Sin duda veo liderazgo de Kylian por personalidad, por experiencia, por la influencia en el resto. Cuando ese grupo es fuerte y se consolida el resto, ya saben hacia dónde tienen que mirar y a quien seguir”, destacó su técnico, Xabi Alonso, sobre el jugador de Bondy a mediados de septiembre.

¿Mbappé se acerca a uno de sus máximos niveles en Real Madrid? | Foto: Getty Images

Por su parte, el FC Barcelona (segundo con 16 puntos, a dos del Real Madrid) recibe el domingo a la Real Sociedad (16º, 5 puntos).

El club catalán espera poder contar con el regreso de su prodigio Lamine Yamal, a menos de una semana del choque en la Liga de Campeones frente al París Saint-Germain, el miércoles.