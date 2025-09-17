Diego Simeone explota en Champions: contó por qué tuvo agarrón con hinchas de Liverpool

Atlético de Madrid sucumbió este miércoles sobre la bocina ante el Liverpool por 3-2 en Anfield, tras remontar dos tantos en contra, en el estreno de ambos equipos en Champions.

Simeone acabó expulsado tras el 3-2 por encararse con la grada, teniendo que ser frenado por miembros de su cuerpo técnico y de la seguridad del estadio.

“Siempre se habla de cuidar, de respetar, pero te insultan durante todo el partido desde atrás. Yo no puedo decir nada porque soy el entrenador”, dijo Simeone.

“No es justificable mi reacción, pero después de 90 minutos de insultos no es fácil. El árbitro me dijo que entendía la situación. Ojalá el Liverpool pueda mejorar esa parte, y cuando identifiquen a la persona que hizo eso, que tenga consecuencias”, recalcó.

"Te insultan todo el partido desde atrás y vos no podés decir nada porque sos el entrenador. No es justificable mi reacción, pero ¿sabés lo que es que 90' te insulten todo el tiempo? No es tan fácil".



🗣️ Cholo Simeone. pic.twitter.com/r9eEUBAfAq — VSports Team (@VSportsTM) September 17, 2025

Desarrollo del partido

Los goles tempraneros de Andrew Robertson (4) y Mohamed Salah (6) hacían temer una dolorosa derrota, pero los de Diego Simeone supieron reponerse con un doblete de Marcos Llorente (45+3, 81).

Marcos Llorente, una de las figuras en el partido de Atlético de Madrid contra Liverpool. | Foto: AP

Sin embargo, en el tiempo de descuento, Virgil van Dijk (90+2) cabeceó a portería el tanto del triunfo de los reds, tras zafarse de Robin Le Normand a la salida de un córner.

Los rojiblancos, undécimos en la Liga con una sola victoria en cuatro partidos, tuvieron que lidiar con una de las pruebas más difíciles al visitar al vigente campeón de la Premier.

El Liverpool de Arne Slot encabeza el campeonato con pleno de triunfos, y es uno de los equipos que más se reforzó en la pasada ventana de fichajes.

El último fichaje fue el del sueco Alexander Isak -pagó 145 millones de euros (169 millones de dólares)-, que fue titular este miércoles por primera vez en Anfield.

Alexander Isak y su primer partido con Liverpool en Champions. | Foto: AP

“No es solo mentalidad, también es nuestra forma física, lo bien preparados que estamos, lo que nos permite dar un empujón más”, valoró el entrenador neerlandés, quien, sin embargo, se mostró “decepcionado” por haber anotado el tanto del triunfo en el epílogo del partido.

Simeone viajó al templo inglés con las bajas de Julián Álvarez, Álex Baena, Jonnhy Cardoso, Thiago Almada y José María Giménez.

Vendaval

Los reds salieron al césped como un vendaval con dos goles.

Tras una falta de Lenglet cerca del área, Salah puso el balón al área, tocó accidentalmente en Robertson y terminó dentro de las redes.

Ese tanto inesperado dio alas al Liverpool, que amplió la diferencia cuando a Salah le llegó un balón dentro del área y se marchó hacia la portería de Jan Oblak.

El atacante egipcio generó un espacio suficiente para perforar la red y meter miedo a los madrileños que, en cambio, no se amilanaron y buscaron la remontada.

Pasada la primera media hora de juego, el Atlético empezó a tener más la posesión. Y Llorente logró anotar tras una pared con Raspadori.