La tabla en LaLiga de España tras sorpresiva derrota del Real Madrid con Celta de Vigo: Barcelona celebra

Este domingo, 7 de diciembre de 2025, Real Madrid recibió en el Santiago Bernabéu al Celta de Vigo, por la fecha 16 de LaLiga. Hay sorpresa absoluta en la capital española, pues la Casa Blanca perdió 0-2.

Con ese triunfo de Celta de Vigo sobre Real Madrid, la tabla de posiciones en LaLiga de España empieza a marcar tendencia. Barcelona se aleja en el liderato y les saca ventaja a los merengues.

Tabla de posiciones en LaLiga de España tras la derrota de Real Madrid ante Celta de Vigo

En concreto, F.C. Barcelona es líder con 40 puntos y Real Madrid asoma segundo con 36 unidades. El top tres lo cierra Villarreal con 35, mientras Celta de Vigo se coloca décimo y suma 19 unidades luego de su heroica victoria este domingo.

Real Madrid acaba el invicto que traía en los últimos partidos de LaLiga. No es buena la actualidad del cuadro merengue, lo que confirma que desde hace semanas Xabi Alonso es uno de los señalados al respecto.

En cuanto a Champions League, La Casa Blanca está de quinta en la tabla de posiciones, en la fase de liga. Eso le da, parcialmente, clasificación directa a la ronda de octavos de final.

Se espera que Xabi Alonso y los suyos logren levantar la cabeza y no pierdan más puntos para no dejar ir a Barcelona en el liderato.

Imagen del juego entre Real Madrid y Celta de Vigo, por LaLiga de España 2025-2026. | Foto: Getty Images

Atrás queda la derrota de este domingo, y ahora Real Madrid se prepara para recibir a Manchester City por la sexta fecha de la fase de liga en Champions. Será este miércoles, 10 de diciembre, en el estadio Santiago Bernabéu.

Los goles con los que Celta de Vigo venció a Real Madrid

Williot Swedberg es el héroe de Celta de Vigo este domingo. Con un doblete a su firma, los celestes triunfaron en la capital de España y acabaron atormentando al gigante Real Madrid.

El primero de Swedberg llegó a los 54′. Recibió un centro desde la izquierda y definió con un excelso tacón que dejó frío al portero Thibaut Courtois. Sorpresa total, aunque con esperanza de remontada para Real Madrid.

Perfect touch by Williot Swedberg pic.twitter.com/f696s5sEuO — Goals Xtra (@GoalsXtra) December 7, 2025

Sin embargo, los blancos se quedaron con uno menos a los 64′, cuando el lateral izquierdo Fran García vio la roja. Los diez hombres en cancha perjudicaron a Real Madrid, porque no encontró los caminos.

Y ya a los 90+3′, la cereza del pastel por parte de Williot Swedberg. Se sacó de gran manera a Courtois, definió con el arco a merced y puso el 2-0 definitivo en el Bernabéu.

🤯 Minha nossa Williot Swedberg. Frieza extrema pra driblar o Courtois e entrar com bola e tudo. Golaço!pic.twitter.com/IvlRmUDCyt https://t.co/5PjWQe9Ran — 𝐋𝐚 𝐋𝐢𝐠𝐚 𝐁𝐫 🇪🇸🇧🇷 (@LaLigaBR) December 7, 2025