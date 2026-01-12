Definido el futuro de Xabi Alonso: comunicado oficial del Real Madrid tras la caída ante Barcelona

Xabi Alonso no va más como técnico del Real Madrid. Esta fue la primera consecuencia tras la derrota en la final de la Supercopa de España a manos del FC Barcelona.

“Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”, indicó el comunicado oficial.

A pesar de la separación, las relaciones quedaron en buenos términos. “Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”.

“Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas”, concluye el pronunciamiento del conjunto merengue.

Xabi Alonso llegó al Real Madrid como reemplazo de Carlo Ancelotti, antes del Mundial de Clubes. Todo iba bien hasta que la goleada a manos del PSG encendió críticas desde la prensa española y la hinchada.

El inicio de temporada fue bueno e incluso alcanzaron a estar como líderes de La Liga; sin embargo, todo se empezó a torcer a finales del año pasado.

El Real Madrid flaqueó contra rivales de menor calibre y cedió el liderato de la tabla de posiciones a manos del Barcelona.

Sumado a eso, se empezó a hablar de tensiones entre Xabi Alonso y varios de sus jugadores. Vinicius, por ejemplo, discutió las decisiones del cuerpo técnico, y Endrick terminó pidiendo la cesión al Olympique de Lyon.

La continuidad del técnico vasco estuvo varias veces en incógnita. El cargo lo mantuvo esta semana tras eliminar al Atlético de Madrid, pero se hizo insostenible luego de perder contra Barcelona en la Supercopa de España por segundo año consecutivo.

Xabi Alonso y Florentino Pérez en la premiación de la Supercopa de España. Foto: NurPhoto via AFP

Álvaro Arbeloa asume como nuevo DT

Minutos después de anunciar la salida de Xabi Alonso, la dirigencia del Real Madrid publicó otro comunicado oficial confirmando a Álvaro Arbeloa como nuevo dueño del banquillo.

“Real Madrid C. F. comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo”, informaron.

Arbeloa venía trabajando en las divisiones menores y desde diciembre sonaba como posible reemplazo de Xabi si se concretaba su salida.

Entre sus logros está dirigir al Infantil A en la temporada 2020-2021, proclamándose campeón de Liga; al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025.

Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025.