Real Madrid anunció su primera salida para 2026: no va más y firmó contrato en otro equipo

Real Madrid anunció, de manera oficial, la salida de Endrick por su falta de minutos bajo las órdenes de Xabi Alonso. El brasileño se cansó de esperar una oportunidad y probará suerte en Francia.

Minutos antes del comunicado oficial emitido por el cuadro merengue, Olympique de Lyon ya le había dado la bienvenida a su nuevo delantero.

Endrick firma con los franceses hasta el final de la presente temporada, es decir, a mediados de 2026. Luego de eso volverá a Madrid para determinar si opta por una revancha o pide su venta definitiva del club.

“El Real Madrid C. F. y el Olympique Lyonnais han acordado la cesión del jugador Endrick hasta el final de esta temporada, el 30 de junio de 2026“, informaron al público.

Endrick busca minutos

Ante la sombra de Kylian Mbappé, Gonzalo García y Franco Mastantuono, a Endrick no le quedó otra opción que ponerle pausa a su sueño de triunfar en el Real Madrid.

Olympique de Lyon será su nueva casa en busca de los minutos que no tuvo con Xabi Alonso y de los que tampoco gozaba cuando Carlo Ancelotti era el mandamás.

La idea de este movimiento es recuperar la confianza, marcar goles y entrar en una posible lista de convocados para el Mundial 2026.

Endrick, de 19 años y 14 veces internacional con Brasil, llegó a Real Madrid a mediados de 2024 y ahora se va a préstamo por una operación que ascendería al millón de dólares.

En Francia le dieron la bienvenida por todo lo alto, esperando que su capacidad goleadora sea suficiente para meterse a puestos de Champions League.

Olympique de Lyon marcha en la quinta posición de la tabla con 27 puntos, a diez del París Saint-Germain. En la nómina cuenta con algunos jugadores de renombre como el volante Corentin Tolisso o el campeón del mundo Nicolás Tagliafico.

Comunicado oficial del Olympique de Lyon

“Con tan solo 19 años, Endrick se incorpora al OL con una sólida experiencia al más alto nivel y la madurez adquirida en entornos deportivos exigentes. Su perfil ofensivo, su impacto en áreas clave y su energía son valores clave para apoyar al equipo en la segunda mitad de la temporada, marcada por numerosos objetivos por alcanzar“, reza el comunicado oficial del conjunto lionés.

Endrick tendrá que esperar unos días para hacer su debut oficial, pues la Ligue 1 entra en su tradicional parón por fin de año.

“El Olympique Lyonnais está encantado de recibir a Endrick, que estará presente a partir del 29 de diciembre para la reanudación de los entrenamientos con el grupo profesional, y agradece al Real Madrid la calidad de los intercambios y su colaboración que hicieron posible su llegada“, agrega el comunicado.