Deportes

El gesto de Cristiano Ronaldo al enterarse del récord que le igualó Mbappé en Real Madrid: más de un millón de reacciones

En redes sociales el mismo CR7 tuvo un gesto al enterarse de lo sucedido que le da la vuelta al mundo.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

23 de diciembre de 2025, 3:53 a. m.
Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo.
Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo. Foto: Fotos: Getty Images

Una victoria 2-0 del Real Madrid ante el Sevilla que tuvo a Kylian Mbappé como protagonista principal. El astro francés tuvo uno de sus mejores regalos de Navidad y de cumpleaños tras alcanzar un récord de Cristiano Ronaldo. En pleno festejo por su nacimiento (20 de diciembre), sigue haciendo historia propia en la ‘Casa Blanca’.

Tras anotarle al Sevilla, Kylian Mbappé igualó la máxima cifra de goles de Cristiano Ronaldo en un año natural con Real Madrid. CR7 la colocó en 59 anotaciones y el atacante francés ya llegó a esos registros en pleno cumpleaños y días antes de Navidad. Momentos históricos que el mismo campeón del mundo con Francia festejó en sus redes sociales.

Y es que son sentimientos encontrados para Mbappé, que tiene como ídolo de infancia al propio Cristiano Ronaldo, que consiguió ese récord en el 2013. Su heredero francés estuvo todo el partido intentando hasta que lo pudo conseguir. Celebración por todo lo alto, saltó, giró el cuerpo y soltó los brazos emulando el “Siuuu” de CR7.

Kylian Mbappé celebra como Cristiano Ronaldo en el Real Madrid.
Kylian Mbappé celebra como Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Foto: Getty Images

“Hoy es un día especial, es mi cumple. El récord es increíble, he igualado a mi ídolo Cristiano Ronaldo, al mejor jugador del Real Madrid, hoy la celebración iba para él, para mi amigo y mi referente”, dijo Mbappé al finalizar el partido en el Santiago Bernabéu.

Deportes

En Liverpool sufren mientras Luis Díaz brilla en Bayern: recién fichado tuvo que ser operado de urgencia por fractura

Deportes

Informe arbitral deja en evidencia a Washington Aguerre por lo que hizo en el clásico contra Nacional

Deportes

El golpe casi mortal que Ecuador le da a Colombia en Copa Libertadores: el bombo 1 es para llorar

Deportes

Atlético Nacional busca el reemplazo de Marino Hinestroza: “preguntó” por figura de América de Cali

Deportes

La reacción de Kompany tras la celebración de Luis Díaz por su tercer hijo y el pedido innegociable para todo Bayern

Deportes

La cirugía que se hizo Neymar y que lo acerca al Mundial 2026 con Brasil: “Fue un éxito”

Deportes

Junior y Santa Fe se disputan refuerzo para ganar la Superliga 2026: es atacante y juega en el extranjero

Deportes

Los guayos de lujo que usará Cristiano Ronaldo contra Colombia en el Mundial: revelaron fotos

Deportes

La publicación de Cristiano Ronaldo con más de 90 millones de vistas que asusta a Colombia a seis meses del Mundial 2026

Deportes

Bruno Fernandes sorprende a Colombia con particular confesión sobre Cristiano Ronaldo: “Es nuestra culpa”

La reacción de Cristiano Ronaldo tras el gol 59 de Mbappé

Su gol de penalti en el minuto 86 es recompensa a sus esfuerzos después de numerosas ocasiones perdidas, especialmente una hacia la hora de juego en la que su remate de cabeza fue despejado por el arquero del Sevilla, el griego Odisseas Vlachodimos.

Tras el récord, Mbappé fue a las redes sociales y colocó un posteo para la historia. En la red social Instagram se observa un carrusel de fotos con el “Siuuu” de la celebración y cierra con una foto cuando era chico y Cristiano Ronaldo hacía historia con el Real Madrid. Sus fanáticos enloquecieron y no paran de reaccionar.

Pantallazo Instagram: @k.mbappe
Pantallazo Instagram: @k.mbappe Foto: Pantallazo Instagram: @k.mbappe

“Cree en tus sueños. Grande Cristiano”, escribió Kylian en Instagram y acompañó las fotos con unos emojis de “cabra” y “corona”. Lo que llama la atención es la reacción de Cristiano Ronaldo, que comentó con dos figuras, que le fueron suficientes para que el comentario pasara del millón de reacciones en la red social (1.373.215) y más de 30 mil respuestas. Por otra parte, la publicación de Mbappé acumula más de ocho millones de visualizaciones.

Mas de Deportes

Isak y Wirtz en Liverpool.

En Liverpool sufren mientras Luis Díaz brilla en Bayern: recién fichado tuvo que ser operado de urgencia por fractura

Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo.

El gesto de Cristiano Ronaldo al enterarse del récord que le igualó Mbappé en Real Madrid: más de un millón de reacciones

Washington Aguerre con los colores del Deportivo Independiente Medellín.

Informe arbitral deja en evidencia a Washington Aguerre por lo que hizo en el clásico contra Nacional

Independiente del Valle campeón de la Recopa Sudamericana / Nacional vs. Millonarios.

El golpe casi mortal que Ecuador le da a Colombia en Copa Libertadores: el bombo 1 es para llorar

¿El reemplazo de Marino Hinestroza, en Nacional, está en América de Cali? Esto se sabe.

Atlético Nacional busca el reemplazo de Marino Hinestroza: “preguntó” por figura de América de Cali

Luis Díaz y Vincent Kompany.

La reacción de Kompany tras la celebración de Luis Díaz por su tercer hijo y el pedido innegociable para todo Bayern

Neymar fue operado de su rodilla.

La cirugía que se hizo Neymar y que lo acerca al Mundial 2026 con Brasil: “Fue un éxito”

Empiezan los rumores de refuerzos, en Santa Fe y Junior, de cara a la final de la Superliga 2026.

Junior y Santa Fe se disputan refuerzo para ganar la Superliga 2026: es atacante y juega en el extranjero

Luis Díaz y Lamine Yamal.

Mientras Luis Díaz gana 14 millones de euros en el Bayern Múnich, esto cobra Lamine Yamal en FC Barcelona

Clark Hunt, CEO de los Chiefs (NFL)

Oficial | Kansas City Chiefs se cambia de estadio: ¿cuál será su nueva casa y hasta cuándo jugarán en Arrowhead Stadium?

Noticias Destacadas