El gesto de Cristiano Ronaldo al enterarse del récord que le igualó Mbappé en Real Madrid: más de un millón de reacciones

Una victoria 2-0 del Real Madrid ante el Sevilla que tuvo a Kylian Mbappé como protagonista principal. El astro francés tuvo uno de sus mejores regalos de Navidad y de cumpleaños tras alcanzar un récord de Cristiano Ronaldo. En pleno festejo por su nacimiento (20 de diciembre), sigue haciendo historia propia en la ‘Casa Blanca’.

Tras anotarle al Sevilla, Kylian Mbappé igualó la máxima cifra de goles de Cristiano Ronaldo en un año natural con Real Madrid. CR7 la colocó en 59 anotaciones y el atacante francés ya llegó a esos registros en pleno cumpleaños y días antes de Navidad. Momentos históricos que el mismo campeón del mundo con Francia festejó en sus redes sociales.

Y es que son sentimientos encontrados para Mbappé, que tiene como ídolo de infancia al propio Cristiano Ronaldo, que consiguió ese récord en el 2013. Su heredero francés estuvo todo el partido intentando hasta que lo pudo conseguir. Celebración por todo lo alto, saltó, giró el cuerpo y soltó los brazos emulando el “Siuuu” de CR7.

Kylian Mbappé celebra como Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Foto: Getty Images

“Hoy es un día especial, es mi cumple. El récord es increíble, he igualado a mi ídolo Cristiano Ronaldo, al mejor jugador del Real Madrid, hoy la celebración iba para él, para mi amigo y mi referente”, dijo Mbappé al finalizar el partido en el Santiago Bernabéu.

La reacción de Cristiano Ronaldo tras el gol 59 de Mbappé

Su gol de penalti en el minuto 86 es recompensa a sus esfuerzos después de numerosas ocasiones perdidas, especialmente una hacia la hora de juego en la que su remate de cabeza fue despejado por el arquero del Sevilla, el griego Odisseas Vlachodimos.

Tras el récord, Mbappé fue a las redes sociales y colocó un posteo para la historia. En la red social Instagram se observa un carrusel de fotos con el “Siuuu” de la celebración y cierra con una foto cuando era chico y Cristiano Ronaldo hacía historia con el Real Madrid. Sus fanáticos enloquecieron y no paran de reaccionar.

Pantallazo Instagram: @k.mbappe Foto: Pantallazo Instagram: @k.mbappe

“Cree en tus sueños. Grande Cristiano”, escribió Kylian en Instagram y acompañó las fotos con unos emojis de “cabra” y “corona”. Lo que llama la atención es la reacción de Cristiano Ronaldo, que comentó con dos figuras, que le fueron suficientes para que el comentario pasara del millón de reacciones en la red social (1.373.215) y más de 30 mil respuestas. Por otra parte, la publicación de Mbappé acumula más de ocho millones de visualizaciones.