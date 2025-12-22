Revelan el regalo perfecto de Navidad que debe pedir Xabi Alonso en el Real Madrid: “Se le acaban los problemas”

Golpazo para el Real Madrid en esta mitad de temporada en Europa. Las cosas se han ido complicando con Xabi Alonso como director técnico y el FC Barcelona le toma una seria ventaja en la tabla de posiciones de LaLiga. Por si fuera poco, los primeros lugares en la Champions League no son una realidad. Es más, tambalea su lugar entre los ocho primeros que pasarán a los octavos de final.

A este panorama se suma el golpe histórico que el Talavera por poco y hace efectivo en la Copa del Rey. El partido finalizó 3-2 cuando más dominaba el Real Madrid y era el máximo favorito al triunfo. Estos resultados a mitad de temporada tienen muy pensativos a los hinchas y en duras críticas a los especialistas que siguen la actividad de la ‘Casa Blanca’.

No es un mes de diciembre tranquilo para Xabi Alonso y se escuchan algunos rumores que debería salir del cargo. Lo cierto es que Florentino Pérez y la junta directiva le dan total confianza a su proyecto deportivo, y en el mercado de pases de invierno existen soluciones para darle más poder a su once titular. Un periodista argentino le dio la clave para que pueda salir muy pronto de las dificultades que tiene.

Xabi Alonso tambalea en el puesto como DT del Real Madrid. Foto: AP

Como tal, las críticas pasan por la estrategia y los planteamientos tácticos de Xabi Alonso, que hacen un Real Madrid vulnerable y que no transmite confianza durante los 90 minutos. Ni siquiera con Vinicius, Jude Bellingham y Kylian Mbappé en la cancha, el equipo blanco no ha podido encontrar solución para hacer más efectiva su zona ofensiva.

El regalo perfecto para Xabi Alonso en el Real Madrid

En medio de este contexto, el periodista argentino Juan José Buscalia en vivo en DSports dio la solución para que Xabi Alonso por fin pueda salir de los problemas que tiene en el Real Madrid. En la mesa de análisis, no dejó dudas y cree que sería el regalo perfecto de Navidad. Está en Alemania y tiene 28 años de edad.

Joshua Kimmich, Manuel Neuer, Luis Diaz, Harry Kane y Michael Olise, figuras del Bayern Múnich. Foto: Getty Images

“A seis meses de hacer un gran Mundial, es extremo izquierdo”, dijo Juan José Buscalia en su introducción. “El mejor estado de forma a nivel mundial”, agregó. “Campeón con Porto en Portugal, campeón con Liverpool, figura determinante del Bayern Múnich”, complementó.

“Xabi, pedí al mejor extremo izquierdo del planeta, Lucho Díaz. Te soluciona todo. No para de sacarse rivales de encima. Se va a cansar de hacer goles. Mbappé déjalo de nueve y coloca un tipo que lo asista, ponele a Lucho Díaz al lado”, dijo Juanjo Buscalia en DSports.

Luis Díaz salió del Liverpool y no ha dejado dudas que es un jugador top entre las mejores ligas de Europa. Rápidamente, se instaló en el tridente de lujo del Bayern Múnich y ahora se consolida entre los mejores ataques del ‘Viejo Continente’ con Harry Kane y Michael Olise.

Real Madrid es una de las mejores chequeras del mundo y el valor de Luis Díaz no pasa de los 75 millones de euros en Transfermarkt. Un movimiento de esta categoría no suena descabellado. ¿Escuchará Xabi Alonso el regalo de Navidad que le sugieren desde Argentina?