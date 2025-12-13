Suscribirse

Real Madrid ya tiene reemplazo para Xabi Alonso: confirman el nuevo técnico que llegaría

Tras la derrota contra Manchester City en Champions League, le queda una última oportunidad ante Alavés por la fecha 16 de la liga española.

Redacción Semana
13 de diciembre de 2025, 3:55 p. m.
Real Madrid's head coach Xabi Alonso arrives for the Spanish La Liga soccer match between Real Madrid and Celta Vigo in Madrid, Spain, Sunday, Dec. 7, 2025. (AP Photo/Manu Fernandez)
Xabi Alonso tambalea en el puesto como DT del Real Madrid. | Foto: AP

En la prensa española hay un consenso: si Real Madrid no le gana al Alavés este domingo, Xabi Alonso será destituido de su cargo como director técnico.

La derrota contra Manchester City a mitad de semana empeoró la crisis para el conjunto merengue, que necesita recuperar la confianza de cualquier modo.

Tras el partido de Champions, Florentino Pérez bajó al camerino y sostuvo una extensa charla con Xabi Alonso al respecto de la racha negativa que arrastran desde noviembre.

Con cuatro puntos de diferencia respecto al Barcelona, al Real Madrid no le queda otra opción que ganar en su visita a Alavés, respirar en la tabla de posiciones y salvarle el puesto al entrenador.

Álvaro Arbeloa sería su reemplazo

Pero Xabi Alonso cuenta con muchas bajas por lesiones y suspensiones, lo que hace más difícil que pueda lograr la tarea de ganar en Mendizorrotza.

En ese escenario, medios como la Cadena SER y The Athletic apuntan hacia Álvaro Arbeloa como el principal favorito para reemplazarlo.

Arbeloa está dirigiendo al Castilla en la Primera RFEF (tercera categoría) y marcha en el segundo lugar del grupo A con 28 unidades.

Contexto: Camerino del Real Madrid sale a hablar sobre la situación de Xabi Alonso: Courtois ventiló todo

En principio sería su reemplazo de manera interina mientras consiguen un técnico de renombre como Zinedine Zidane, pero los resultados podrían permitirle quedarse por un tiempo más prolongado.

Esta versión ha tomado tanta fuerza que llegó a los oídos del propio Xabi Alonso, quien le dio la bendición a Arbeloa para que llegue pronto al banquillo del primer equipo.

"Álvaro, en un futuro, podrá ser entrenador del Real Madrid. Está haciendo las cosas muy bien. Hemos hablado de los jugadores que vienen con nosotros mañana. De eso que me preguntas no hemos hablado absolutamente nada“, declaró.

¿Cuándo juega Real Madrid contra Alavés?

Todo está por decirse este domingo, cuando el Real Madrid visite a Alavés por la fecha 16 de la liga española.

Dicho compromiso está programado para las 3:00 de la tarde (hora de Colombia) y será transmitido por ESPN en su señal principal.

“Estoy seguro de que las ganas, la actitud y el compromiso bastarán para poder ganar mañana el partido. Es un partido importante, tenemos tres partidos antes de acabar. Mañana, los once que salgan van a dar lo mejor”, indicó Xabi Alonso en rueda de prensa.

Contexto: Desastre en la visita de Lionel Messi a la India: videos del caos le dan la vuelta al mundo

Sobre la derrota ante el Manchester City, afirmó que también hicieron muchas cosas bien. “No hay que darle demasiadas vueltas al último partido, ya ha pasado, pero hay cosas positivas que vamos a necesitar a futuro, y el futuro cercanísimo es mañana en Vitoria”, dijo.

“Lo más importante es el equipo y es el club. Mañana tenemos un partido muy importante por el momento en el que estamos, queremos cambiar la dinámica de resultados y tenemos un rival exigente. Eso es lo que nos jugamos mañana”, añadió.

