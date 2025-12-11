Los merengues empezaron ganando gracias al gol de Rodrygo a los 35 minutos, pero luego permitieron la remontada con un tanto de Nico O’Reilly y un penal convertido por Erling Haaland.

Xabi Alonso quedó en la cuerda floja tras otra derrota en condición de local, sin embargo, seguirá siendo el director técnico del Real Madrid.

Así lo confirmó Fabrizio Romano en su canal de YouTube, respondiendo a la pregunta de los millones de hinchas que tiene el club español en todo el planeta.

“Real Madrid no está camino a un inminente cambio de técnico. No hay comunicaciones respecto a la despedida de Xabi Alonso”, indicó. “La intención es darle otra oportunidad” en el partido contra Alavés el próximo domingo.

Las declaraciones de Xabi Alonso

Real Madrid dejó una mejor cara en Champions League, pero no le alcanzó para conseguir una victoria que hubiera calmado las aguas en medio de la crisis.

Xabi se comprometió a encontrar el camino y comenzar a sumar de a tres en el último puñado de partidos antes del parón por navidad.

“Ha sido muy disputado, con diferentes momentos. Hemos empezado muy bien, haciendo lo que queríamos, cuando no estás en el mejor momento anímico, y esos 10 minutos se nos han puesto por delante con muy poquito. El equipo no ha perdido la cara al partido en ningún momento. No tengo nada que reprochar. Los resultados no son buenos, somos críticos, autoexigentes, pero tenemos que seguir trabajando. Pasará, porque todo pasa“, admitió.

El vasco afirmó que su equipo hizo “méritos suficientes para poder empatar”, porque sus jugadores tuvieron “concentración, ritmo”. “Es lo que le pido al equipo: intentarlo y no bajar los brazos, los jugadores se han vaciado”, aplaudió.

“No hay queja de nada, es complicado encajar otra derrota, pero lo hemos intentado”, agregó, aunque ve “normal” que la afición pite. “No es algo nuevo. Ha habido otros momentos en los que ha apoyado, hemos sentido esa energía. Lo podemos entender y lo tenemos que aceptar, porque aquí la exigencia es absoluta”, comentó.

Jude Bellingham se lamenta tras una ocasión perdida contra Manchester City. | Foto: AP

En la rueda de prensa hubo críticas y cuestionamientos por las decisiones tomadas en el banquillo merengue. “Todavía queda mucho, lo pintáis de una manera, pero hay que tener mucha calma, esto es muy largo. Lo que hoy parece de una manera puede cambiar en no tanto tiempo”, declaró.

“Toca convivir con esta situación, cuando eres entrenador del Real Madrid tienes que estar preparado para enfrentarlo, con entereza y autocrítica. Pero sabemos que las cosas pueden cambiar. A pesar del resultado he visto cosas positivas. Estamos ahí”, añadió.