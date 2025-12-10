Es oficial: Real Madrid tomó una decisión con Mbappé, a horas del partido ante Manchester City

Kylian Mbappé forma parte de la convocatoria del Real Madrid para enfrentarse al Manchester City en la Champions League, pese a tener el dedo anular de la mano izquierda fracturado y arrastrar molestias en la rodilla por un golpe.

El jugador se sometió a pruebas en la mañana de este miércoles en la ciudad deportiva y recibió el alta médica para entrar en la lista de Xabi Alonso.

La afición estaba preocupada por la posible baja de Mbappé, quien es el máximo goleador del equipo en la presente temporada y la única luz de esperanza que les queda en medio de la crisis de resultados.

El Real Madrid ya estaba golpeado para este partido por las ausencias ya confirmadas de Eder Militao, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, David Alaba, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga.

Convocatoria oficial del Real Madrid

Arqueros: Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Fran González.

Defensas: Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Antonio Rüdiger, Joan Martínez y Víctor Valdepeñas.

Mediocampistas: Jude Bellingham, Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos y Jorge Cestero.

Delanteros: Vinícius Jr, Endrick, Mbappé, Rodrygo Goes, Gonzalo García, Brahim Díaz y Franco Mastantuono.

Real Madrid vs. Manchester City: hora y canal para verlo

El partido de Real Madrid vs. Manchester City se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia) y será transmitido por ESPN en su señal principal.

Este es un duelo directo por la clasificación directa a octavos de final, pues el conjunto merengue tiene 12 puntos y su rival está más abajo en la tabla con 10 unidades.

Real Madrid llega golpeado por la derrota del pasado domingo frente a Celta de Vigo en condición de local, un resultado que puso contra las cuerdas al proceso de Xabi Alonso.

Según publican algunos medios, Florentino Pérez se marchó el último del estadio, después de que se reuniera con la cúpula directiva para analizar la situación.

Alonso quedaría en una posición aún más débil si pierde contra el City de Guardiola, al que tuvo de entrenador en el Bayern.

Guardiola defiende a Xabi Alonso

En la rueda de prensa le preguntaron a Pep sobre la situación de su colega y lo defendió con una frase de la que se hizo eco en la prensa española.

“Que mee con la suya. Y como no meará colonia, le irá bien. Ya verás”, respondió.

La frase, con la que el propio técnico citizen bromeó diciendo que era “el titular”, se refiere a su época como entrenador del FC Barcelona, en la que fue criticado en ocasiones por su personalidad, con la expresión “mear colonia”.

Antes, el entrenador catalán había manifestado que siente simpatía por el vasco.