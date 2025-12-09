Partidos de Champions en vivo hoy, miércoles 10 de diciembre del 2025: horarios y programación

Hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025, tiene continuidad la Champions League. Un total de nueve partidos se jugarán en la competencia, y este es el listado de los compromisos para ver en vivo:

Villarreal vs. Copenhague - 12:45 p.m.

Qarabag vs. Ajax - 12:45 p.m.

Bayer Leverkusen vs. Newcastle - 3:00 p.m.

Real Madrid vs. Manchester City - 3:00 p.m.

Benfica vs. Napoli - 3:00 p.m.

Club Brujas vs. Arsenal - 3:00 p.m.

Athletic Bilbao vs. PSG - 3:00 p.m.

Juventus vs. Pafos - 3:00 p.m.

Borussia Dortmund vs. Bodø/Glimt - 3:00 p.m.

*Todos los horarios corresponden a territorio colombiano

Entre los partidos más relevantes, Arsenal debe ganar para seguir líder y Real Madrid quiere asegurarse el sexto puesto, contra Manchester City, en medio de los malos resultados que vive.

Real Madrid vs. Manchester City: duelo atractivo en la fase de liga de Champions. | Foto: Getty Images

Manchester City vs. Real Madrid, el duelo atractivo de la jornada

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, expresó este martes que empatiza con su homólogo del Real Madrid, Xabi Alonso, amenazado con la destitución, antes de darle un curioso consejo en la víspera al choque entre ambos gigantes europeos.

“¿Qué consejo, casi como amigo, daría a Xabi Alonso?”, preguntaron a Guardiola en la sala de prensa del Santiago Bernabéu.

“Que mee con la suya. Y como no meará colonia, le irá bien. Ya verás”, respondió.

La frase, con la que el propio técnico citizen bromeó diciendo que era “el titular”, se refiere a su época como entrenador del FC Barcelona, en la que fue criticado en ocasiones por su personalidad, con la expresión “mear colonia”.

Antes, el entrenador catalán había manifestado que siente simpatía por el vasco.

“Por supuesto. Trabajamos juntos dos años y medio y fue increíble (en el Bayern Múnich). Compartimos muchas cosas. Pero Barcelona y Real Madrid son los clubes más complicados de entrenar, por la presión y el entorno”, afirmó Guardiola.

Xabi Alonso y Pep Guardiola cuando compartían juntos en Bayern Múnich. | Foto: Bongarts/Getty Images

“Está siendo una temporada complicada y todo gira alrededor de ganar, y cuando no ganas, ya sabes lo que sucede. A mí me pasó la temporada pasada. Pero Xabi es capaz de sacar esto adelante”, prosiguió.

Molesto por las numerosas preguntas sobre Xabi Alonso, el técnico catalán aseguró que solo podía “desearle lo mejor por la estima” que le tiene.

“Yo sólo puedo responder que no he hablado con Florentino (Pérez, presidente del Real Madrid), ni me ha dicho que mañana vaya a ser el último partido suyo, si pierde. Hacéis muchas hipótesis (los periodistas) y es algo que nos pasa a todos. Pero entiendo que Xabi domina la situación, sabe de qué va este invento y sé qué rival nos vamos a encontrar mañana”, dijo.